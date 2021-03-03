Без паники: Проверка систем оповещения о ЧС пройдет в российских регионах

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Сингал «Внимание всем» услышат на улице. Также он будет транслироваться в эфире общедоступных теле и радио каналов.

Фото, видео: Depositphotos / junne12; 5-tv.ru

Звуки сирены сегодня услышат все россияне. В регионах пройдет комплексная проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Первыми сообщения через уличные громкоговорители уже услышали жители дальнего востока.

Сингал «Внимание всем» будет транслироваться также в эфире общедоступных теле и радио каналов. В МЧС предупредили: услышав звуки сирены паниковать не стоит. Проверка плановая и реальной угрозы нет. Следующие испытания систем оповещения запланированы в октябре.

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