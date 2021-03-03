Муциениеце и Карпович родились 1 марта: астролог о том, какие дамы пленят Прилучного

Личная жизнь Павла Прилучного после громкого развода с Агатой Муцениеце не дает покоя его многочисленным поклонницам. Актер закрутил роман с коллегой по цеху Мирославой Карпович, однако публично в этом пара пока не признается. По стечению обстоятельств, обе пассии артиста — и экс-жена, и новая подруга, родились в один день, 1 марта. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, о чем это говорит, и какое будущее пророчат звезды Прилучному и звезде «Папиных дочек».

По знаку зодиака актер — Скорпион. И Венера в его карте, отвечающая за образ желанной девушки, тоже находится в знаке Скорпиона. А потому он выбирает очень неординарных красоток, которые в чем-то между собой похожи, отметила астролог.

«Павлу нравятся яркие, страстные, сексуальные и очень глубокие девушки. Таких он и выбирает», — сказала Никольская.

Другая планета, отвечающая за любовь, Луна — в карте Прилучного находится в знаке Рыбы. Именно поэтому женщины, с которыми он связывает жизнь, нередко оказываются именно этого знака зодиака. Однако расстановка других сил пока не говорит о том, что Карпович задержится рядом с артистом надолго.

«Например, Агата, первая жена актера — они вдвоем расцветали вместе, и их карьера развивалась дальше. Мирослава тоже по знаку зодиака Рыбы, и тоже родилась 1 марта. Но у нее другая карта, она другой человек. И надо помнить, что у Павла до 2024 года будет период становления. Поэтому я думаю, что, возможно, в ближайшее время мы увидим еще каких-то интересных девушек в его окружении», — резюмировала Никольская.

К слову, день рождения бывшая и нынешняя пассии актера провели очень по-разному. В благодарности за сюрприз Мирослава Карпович даже намекнула на то, кто устроил ей шикарный праздник. Ранее 5-tv.ru показывал, как обе девушки провели этот значимый для них день.