Агата Муцениеце показала кольцо на безымянном пальце после Дня святого Валентина

Актриса и блогер Агата Муцениеце похвасталась кольцом на обручальном пальце, показывая подписчикам свои подарки ко Дню всех влюбленных. Хотя о личной жизни бывшей супруги Павла Прилучного известно немного, и это по большей части слухи, без поздравлений она явно не осталась. В Instagram-сторис она показала видео с богатыми букетами цветов и главным презентом. Но имя таинственного дарителя так и не раскрыла.

«Это видео — провокация! Я сняла типа утро показать, но на самом деле показать кольцо. Ну вы поняли, да? Заметили? Если не заметили, ну посмотрите внимательнее. Так-то я ношу его на левой руке. Но для видео надела на правую», — написала Муцениеце в публикации.

Как призналась актриса позже, вопросы о том, кто же вручил ей кольцо, посыпались после сторис один за другим. Но звезда все же подчеркнула — оставляет за собой право не отвечать. Она также извинилась за то, что подняла волну нешуточного интереса к собственной личной жизни, но так и не предложила голодной публике развития истории.

Несмотря на молчание Агаты Муцениеце, многие подписчики в комментариях начали обсуждать ее возможное воссоединение с бывшим мужем. Собственно, для этого публике комментарии главных героев и раньше не были нужны.

Того факта, что Павел Прилучный на днях заявил, мол, сердце его свободно, фанатам некогда популярной и красивой пары оказалось достаточно. Раз сказано, что роман с Мирославой Карпович завершился расставанием — значит, актер решил вернуться к матери своих детей Муцениеце. Ну а общий отдых Павла и Агаты в Эмиратах вместе с сыном и дочкой развеял последние сомнения.

Важно подчеркнуть, что слухи и домыслы о воссоединении ни Прилучный, ни Муцениеце не подтверждали ни разу, даже намеком. Но и не опровергали.

Ранее 5- tv.ru рассказывал, как Мирослава Карпович ответила на «прощальный пост» Павла Прилучного.