Три знака зодиака, для которых семья всегда на последнем месте

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Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 11 035

Этим представителям астрологической дюжины лучше даются карьера и творчество, чем брак и воспитание детей.

Три знака зодиака, для которых семья всегда на последнем месте

Фото: Depositphotos / yacobchuk1

У каждого человека свои ценности и взгляды на жизнь. Кто-то хочет реализоваться как примерный супруг и родитель, другим же интересно саморазвитие и карьера. Астрологи раскрыли, для каких трех знаков зодиака большая и дружная семья — точно не предел мечтаний.

Стрелец

Мужчины и женщины, рожденные под знаком Стрельца, по-разному относятся к семье. Молодые девушки сильно привязаны к родителям, а создав свою ячейку общества, верны и преданы мужу и детям. Чего не скажешь о Стрельцах-мужчинах. Часто они стараются создать крепкий брак, но карьера, которая всегда на первом месте, делает эти попытки практически бесполезными.

Водолей

Водолеям всегда сложно соответствовать каким-то критериям и следовать правилам. Для того чтобы семья представителя этого знака была счастливой и крепкой, его второй половинке нужно быть творческой и поддерживать все, даже самые отвязные идеи. Водолею важно чувствовать себя особенным. И если дома признания получить не удается, этот знак зодиака готов променять на это работу и хобби.

Овен

Для Овнов существуют только они и их собственные интересы. Чаще всего семья — не первостепенная составляющая жизни людей, родившихся под эти знаком. Но этому, по мнению Овнов, есть надежное оправдание: они работают и самосовершенствуются для того, чтобы заработать деньги и отдать их домочадцам. Обычно Овны во всем любят рассчитывать только на себя. Найти равного по силе партнера для брака этим людям очень сложно.

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