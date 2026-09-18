Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 21 по 27 сентября.

Фокусировка нашего внутреннего света направлена к красоте и позитивному мироощущению. С 23 сентября Солнце переходит в романтический знак Весы. На первом плане — вопросы партнерства и построение приятных, но необременительных отношений. У мужчин увеличивается интерес к симпатичным женщинам, а женщины заряжены куражом и транслируют собственную привлекательность. Способность видеть красоту помогает в творческом применении своего потенциала, особенно в развитии дизайнерского таланта.

Включенность светила в благоприятную конфигурацию «большой трин» напоминает о важности равновесия, эстетики и искреннего взаимодействия с другими, мягко учит гармонизировать внутренний и внешний мир, ценить партнерство и искусство.

Яркое время для людей творческих профессий, а также для активного отдыха и развлечений. Поддерживающий аспект Плутона наделяет небывалым магнетизмом и харизмой. Женщин в это время тянет к сильным и властным мужчинам. У представителей деловых кругов усиливается талант кризис-менеджера, что помогает проявиться именно в критических ситуациях или конкурентной борьбе. Уран оказывает поддержку тем, кто хочет заявить о себе через коллектив или сообщество, попробовать свои силы в биржевой игре, режиссуре, шоу-бизе, предпринимательстве или на фрилансе.

Также это уникальный шанс создать свой неповторимый сценический образ или запустить собственный канал, где вы сможете задавать свои правила игры. Однако Нептун может внести немного тумана, когда легко принять чужие цели за свои или идентифицировать себя с выдуманным персонажам. При этом хорошо получается проявить себя через творческие или рекламные проекты, воодушевив людей своими эмоциями и образами.

Меркурий гостит у Венеры в Весах. Он установит доверительный фон с собеседниками и наладит перспективные деловые связи, разовьет коммуникативные навыки и снимет конфликтные ситуации. Благодаря тандему с Юпитером, в окружении появляются авторитетные люди, содействующие росту популярности. Хорошее время, чтобы проявить себя экспертом, убедить в своей правоте оппонентов, путешествовать, расширять кругозор и учиться новому. Тем более Марс, действуя агрессивно на планету коммуникации, заставит мозг поднапрячься, сделает общение более напористым и активным, даст смелость прямо высказывать свое мнение. Но на длительных и сложных задачах есть риск быстро выдохнуться или «вскипятить мозг» другим людям.

Гендерные планеты, отвечающие за сексуальную активность обоих полов, подвержены влиянию водной стихии, что усиливает интенсивность чувственной и сексуальной сферы.

Венера в страстном Скорпионе транслирует образ роковой женщины, у которой сексуальность и магнетическая притягательность зашкаливают. Появляется дикое желание контроля партнеров или разрушение старых подходов к отношениям, а также возможности раскрыть в себе скрытый потенциал. Лучше обратить эту мощную энергию на себя: изменить стиль, пересмотреть свои ценности, вкусы и желания. В качестве афродизиаков для привлечения денег и особой магнетичности можно использовать ароматы полыни, пачули или гвоздики. Усиление финансового чутья позволит извлекать выгоду из совместных проектов, банковской и экономической деятельности, провести аудит своих ресурсов.

Марс в Раке заключительную неделю пребывает под влиянием воды, делая переживания и чувства сильнее и острее, достигает глубины в психологии и понимании потребностей других людей. Можно преуспеть в вопросах собственности, недвижимости, строительства, деловых поездках по своему региону, сфере коммунального хозяйства. Плутон повышает интенсивность Марса, что удваивает силу и адреналин для борьбы, а также включает древние сексуальные инстинкты.

25 сентября — завершающее полнолуние в Овне является кульминацией как недели, так и месяца. Энергия сейчас резкая и прямая. Эмоции обостряются, настроение быстро меняется, внутренние процессы ускоряются. Включается ось партнерства Овен-Весы, что приводит к выяснению отношений, в том числе в бизнес-партнерстве. Если давно хотели признаться в симпатии или поставить точку в отношениях — пользуйтесь моментом. Если есть задача, которую откладывали — также момент хороший. По возможности, воздержитесь от важных переговоров, конфликтов в коллективе, свиданий с малознакомыми людьми. Не стоит проводить хирургические, стоматологические и косметологические вмешательства в области головы.

Тактичность и доброжелательность — лучшее средство как от избыточного лунного воздействия, так и для гармоничного усвоения планетарных влияний этой недели.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов появляются новые интересные знакомства и полезные связи, что удачно скажется на деловой сфере и обновлении личных отношений. Осуществляются самые смелые надежды, появляются верные и надежные друзья. Важно ощущение принадлежности к коллективной жизни и объединение с единомышленниками на основе общей идеи. Благоприятный период для освоения новых технологий, дизайнерских программ, онлайн-консультирования.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам период подходит для дел, требующих концентрации и внимания к деталям. Высока вероятность появления новых перспективных проектов и деловых отношений. У вас получится эффективно решить бюрократические дела и избежать ненужных проволочек. Можно просить и получить помощь со стороны начальства, влиятельных лиц и официальных структур.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам за счет личной привлекательности и обаяния многое по плечу. Можно рассчитывать на идейную поддержку влиятельных лиц и покровителей, особенно среди противоположного пола. Путешествия доставят массу удовольствий и романтических приключений. Амбиции и желание успеха особенно сильны на этой неделе, что позволяет устанавливать высокую планку. Используйте эти дни для участия в официальных встречах, торжественных приемах, светских мероприятиях.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков открываются возможности расширить свои владения и стать домохозяином. Настойчивость и сила воли поможет решить многие житейские или личные проблемы. Хорошее время для ремонта, кардинального переоборудования помещений, аренды и обустройства жилища или офиса. Будьте терпимы к своим близким. Дела семейные требуют спокойного и взвешенного подхода.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов — это время активных действий в социуме и внедрения новых планов. Энергия нарастает, увеличивается количество разъездов, знакомств и деловых контактов. Повышается интеллектуальная активность. Информация хорошо усваивается, что обеспечит устойчивый результат в процессе обучения, расширения клиентской базы и торговой сети, проведению переговоров и решению юридических дел. Найдите время для культурных развлечений и приятного общения.

Дева — гороскоп на неделю

Внимание Дев привлечено к рабочим процессам, домашним бытовым хлопотам, здоровью. Можно расчитывать на выгодную работу и хороший заработок, а также на доходы от оказания собственных услуг. Если есть потребность в приобретении бытовой техники — момент подходящий. Для стабилизации здоровья и повышения уровня жизненных сил, скорректируйте режим дня в соответствии с биологическими ритмами.

Весы — гороскоп на неделю

Весы способны взойти на новую ступень развития и стать лучшей версией себя. Главное — проявляйте инициативу. Самое время поменять имидж или способ подачи себя в обществе. Порадуйте окружающих проявлением артистичности и утонченностью манер. Отличная неделя для знакомств, которые могут стать судьбоносными. Если появится желание влюбиться, не гасите в себе этот импульс.

Уделите время культурному досугу — посетите спектакли, выставки, обучающие тренинги.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам звезды шепчут: установите связь со своей интуицией и найдите точку опоры во внутреннем мире. Благодаря усилившемуся дару предвидения, вы готовы претворять мечты в реальность. Берегите свои силы на этой неделе. Хорошо восстанавливает совместный отдых в кругу семьи, массаж, здоровый сон, медитативные практики. Также посещение СПА-комплекса или поход в бассейн поможет чувствовать себя лучше.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы генерируют энергию смелых идей для планирования будущего. Пробуждается интерес ко всему новому, приходят неожиданные идеи. Хорошо для интеллектуальной работы и общения. Успевайте и работать, и встречаться с друзьями. Вам сейчас просто везет и вы вовремя получаете необходимую помощь через друзей, покровителей, спонсоров. Планируйте на эти дни организационные дела, консультации, взаимодействие с интернет-сообществами.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам звезды гарантируют успехи в работе, признание заслуг, стабильные финансы. Удачное время для планирования и начала важных дел. Смело продвигайтесь вперед по карьерной лестнице, достигайте целей и решайте вопросы с официальными инстанциями. На вашем пути горит зеленый свет, чтобы «пробить стены», которые ранее казались вам недосягаемой крепостью.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи всю неделю под покровительством Фортуны во многих вещах: путешествия, творчество, спорт или наука. Жизненная сфера, авторитет и личное влияние расширяется в разы. Благодаря признанию в профессиональных кругах и обществе — отличный момент добиваться повышения и раскрутки. Посетите яркие спортивные мероприятия или места силы. Относитесь ко всему философски. Это поможет вам обрести более зрелое понимание себя и мира в целом.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб настало время подведения итогов предыдущих дел, отдыха и восстановления сил. Баня, бассейн и любые водные процедуры помогут вам в этом. Накапливайте энергию на будущее. Воздержитесь от сложных дел и взаимодействия с негативными людьми. Появляются возможности для получение льгот, налоговых вычетов, покупки путевки на отдых или прохождение комплексного оздоровления организма.

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