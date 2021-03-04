Неожиданно! Сексолог рассказала, как раздельный сон мужа и жены влияет на брак

Любовь выдержит многие испытания. Но каждый ли способен выдержать общество невыспавшейся второй половинки, например, из-за храпа возлюбленного? И если ваш партнер решил проводить ночи на отдельной кровати — это еще не повод для паники. Сексолог Екатерина Киселева рассказала 5-tv.ru, способен ли раздельный сон разрушить брак

«Спать или не спать вместе? Начнем с истории. Вообще совместный сон в Средневековье не был важен, так как у каждого из супругов были свои опочивальни. Но ближе к XX веку быт стал поскромнее, не у всех есть замки и большие дома. Все больше у людей маленькие квартирки, поэтому условия не позволяют разделиться каждому по отдельности и спать в своей спальне. Но психологи разделились на два фронта. Те, кто за, и те, кто против. В любом случае конечно же есть и плюсы, и минусы», — сказала сексолог.

По словам Екатерины Киселевой, выбор между раздельным и совместным сном сильно зависит от того, насколько человек любит тактильные контакты. Если один из супругов предпочитает спать в одиночестве, то не стоит ему мешать.

«Один из супругов может лучше высыпаться в одиночестве. Его ночью никто не пинает, никто не храпит, никто не мешает. Он волен делать в своей кровати все, что угодно. Также потом возбуждение становится больше во время совместного сна, то есть секс становится не обыденным, а чем-то новеньким», — пояснила психолог.

Екатерина Киселева считает, что если вам нравится обнимать своего партнера во время сна, прикасаться к нему, если вы сталкиваетесь с сексуальным возбуждением во время совместного нахождения в одной постели, то спать вместе просто необходимо.

«Опять же, вы должны все это решать в своей семье. Не слушайте ничьи советы, делайте так, как удобно вам. В любом случае это должно решиться на семейном совете. И если ваши бытовые условия позволяют вам спать раздельно, и вам так комфортнее, спите и не переживайте, ничего плохого с вашим браком не случится. В любом случае разговаривайте, не стесняйтесь, обсуждайте, и все у вас будет хорошо», — подытожила эксперт.

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