Знаки зодиака, которым приближающийся к Земле астероид принесет проблемы

К Земле на критическое расстояние приблизился астероид-гигант Веста, это событие совпало с магнитной бурей. Неземная встреча может стать виновницей самых земных неудач., считает астролог Сергей Седашев. Он рассказал 5-tv.ru, чем чревато приближение этого небесного тела и назвал знаки зодиака, представителям которых придется тяжелее других.

«Астероид Веста максимально приблизился к Земле. С точки зрения астрологии это означает, что астероид сейчас делает напряженный аспект к Солнцу, а заодно к Венере и к Нептуну. Астероид Веста вообще отвечает за домашний очаг и семейные отношения. И вторая функция Весты — самоограничения для достижения высоких, в том числе духовных, целей. И сейчас нам предстоит проверка, насколько удалось в своих отношениях совместить стремление к высоким духовным целям, любовь и домашний уют, домашние отношения, семейный очаг», — пояснил Сергей Седашев.

По словам астролога, те, у кого получилось совместить три вышеперечисленных аспекта, сейчас находятся в выигрышном положении. Те, кому чего-то не хватает, например, любовь не позволяет раскрыть духовный потенциал, должны быть готовы к своеобразному экзамену.

Также Седашев дал прогноз на это непростое время всем представителям астрологической дюжины.

«Есть четыре знака, на которые ситуация почти не повлияет. Это Овны, Львы, Весы и Водолеи. Еще четыре знака, для которых даже в плюс сыграет, то есть будет мотивация все это совместить, выйти на новый виток отношений. Это Тельцы, Раки, Скорпионы и Козероги. И четыре знака, для которых ситуация наиболее сложная — это Девы, Рыбы, Близнецы и Стрельцы», — сказал эксперт.

Он добавил, что Близнецам и Стрельцам будет немного проще пережить этот неспокойный период. И их праздничное настроение, в связи с наступающим Международным женским днем, может сгладить все переживания. А вот для Рыб и Дев приближение праздника на пользу не пойдет.

«Как раз в момент праздника наиболее будет сильное влияние. И для Рыб и Дев получается самая сложная ситуация. Могут быть непростые размышления, переживания», — объяснил астролог.

А вот астролог-исследователь Ольга Гранкина предостерегла землян от анархии, в том числе и сексуальной, к которой 4 марта может толкнуть приближающееся к нам небесное тело. Об этом она сообщила «МК».

«С точки зрения астрологии, перемещаясь по 12 знакам зодиака, астероид как бы показывает землянам разные способы принятия на себя обязательств во имя достижения своей главной жизненной цели. Учитывая, что Солнце сейчас находится в знаке Рыб (это психические проблемы, иллюзии, творчество, тонкость), а Луна в Скорпионе (энергетически мощном знаке, в астрологии отвечающем за сексуальную тематику), 4 марта Веста укажет нам способ обращения с сексуальными энергиями », — сказала Гранкина.

Веста — более 500 километров в диаметре. По оценке астрономов, он относится к главному поясу астероидов, имеет устойчивую орбиту, поэтому угроза его столкновения с Землей крайне мала. Этот астероид сближается с Землей раз в три-четыре года, и пока все сближения проходили без негативных последствий.

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