Знаки зодиака, которым приближающийся к Земле астероид принесет проблемы
Как рассказал Сергей Седашев 5-tv.ru, астероид-гигант Веста обещает крупные неприятности представителям всего четырех знаков.
Фото, видео: Depositphotos / Elena Schweitzer; 5-tv.ru
К Земле на критическое расстояние приблизился астероид-гигант Веста, это событие совпало с магнитной бурей. Неземная встреча может стать виновницей самых земных неудач., считает астролог Сергей Седашев. Он рассказал 5-tv.ru, чем чревато приближение этого небесного тела и назвал знаки зодиака, представителям которых придется тяжелее других.
«Астероид Веста максимально приблизился к Земле. С точки зрения астрологии это означает, что астероид сейчас делает напряженный аспект к Солнцу, а заодно к Венере и к Нептуну. Астероид Веста вообще отвечает за домашний очаг и семейные отношения. И вторая функция Весты — самоограничения для достижения высоких, в том числе духовных, целей. И сейчас нам предстоит проверка, насколько удалось в своих отношениях совместить стремление к высоким духовным целям, любовь и домашний уют, домашние отношения, семейный очаг», — пояснил Сергей Седашев.
По словам астролога, те, у кого получилось совместить три вышеперечисленных аспекта, сейчас находятся в выигрышном положении. Те, кому чего-то не хватает, например, любовь не позволяет раскрыть духовный потенциал, должны быть готовы к своеобразному экзамену.
Также Седашев дал прогноз на это непростое время всем представителям астрологической дюжины.
«Есть четыре знака, на которые ситуация почти не повлияет. Это Овны, Львы, Весы и Водолеи. Еще четыре знака, для которых даже в плюс сыграет, то есть будет мотивация все это совместить, выйти на новый виток отношений. Это Тельцы, Раки, Скорпионы и Козероги. И четыре знака, для которых ситуация наиболее сложная — это Девы, Рыбы, Близнецы и Стрельцы», — сказал эксперт.
Он добавил, что Близнецам и Стрельцам будет немного проще пережить этот неспокойный период. И их праздничное настроение, в связи с наступающим Международным женским днем, может сгладить все переживания. А вот для Рыб и Дев приближение праздника на пользу не пойдет.
«Как раз в момент праздника наиболее будет сильное влияние. И для Рыб и Дев получается самая сложная ситуация. Могут быть непростые размышления, переживания», — объяснил астролог.
А вот астролог-исследователь Ольга Гранкина предостерегла землян от анархии, в том числе и сексуальной, к которой 4 марта может толкнуть приближающееся к нам небесное тело. Об этом она сообщила «МК».
Веста — более 500 километров в диаметре. По оценке астрономов, он относится к главному поясу астероидов, имеет устойчивую орбиту, поэтому угроза его столкновения с Землей крайне мала. Этот астероид сближается с Землей раз в три-четыре года, и пока все сближения проходили без негативных последствий.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие знаки зодиака кармически связаны между собой.
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