«Секс все любят, это жизнь»: скопинский маньяк высказался о кастрации педофилов

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Нюра Незванова
Эксклюзив 2 429

Виктор Мохов заявил, что у него никогда не возникало мыслей о суициде — он знал, что рано или поздно выйдет на свободу.

Фото, видео: Telegram @ENews112; 5-tv.ru

Виктор Мохов в эксклюзивном интервью Telegram-каналу 112 рассказал, что педофилом себя не считает. Он заявил, что 14-летняя Катя и 17-летняя Лена выглядели старше — они казались ему «молодыми, симпатичными девушками», а не детьми.

«Если влечение, похоть, это болезнь, как вы думаете, это оправдывает то, что вы совершили?» — спросил журналист Telegram-канала 112.

«Нет, не оправдывает», — сказал Мохов.

Журналист показал Мохову сенсорный мобильный и задал ему вопрос — знает ли он, что это такое. Скопинский маньяк ответил: «Телефон».

«Сейчас это, в принципе, компьютер. Я сейчас могу открыть любой сайт. Могу открыть сайт Третьяковской галереи, а могу открыть самый популярный порносайт. Что вы берете?» — пояснил корреспондент.

«Я что выберу? Порно-галерею, конечно», — пошутил Мохов.

На вопрос считает ли он себя сексологоликом, Виктор Мохов ответил следующим образом:

«Ну, так… Секс все любят, это жизнь»;

На вопрос, как 70-летний бывший заключенный относится к предложению кастрировать педофилов, Мохов ответил отрицательно. По его словам, многие «сидят необоснованно».

«А те, кто обосновано, они бы исправились рано или поздно. Ведь в тюрьму сажают для того, чтобы исправлять людей. А не губить их до конца жизни», — заявил Мохов.

Кроме этого скопинский маньяк считает, что у каждого человека есть шанс на исправление, поэтому снимать мораторий на смертную казнь нельзя.

Виктор Мохов также рассказал, что почувствовал, когда судья зачитал ему приговор — 17 лет колонии. Говорит, был потрясен.

«После того как приговор услышали, не было мысли покончить с собой?» — спросил корреспондент.

«Да нет, я надеялся, что освобожусь рано или поздно. Я не склонен к суициду», - признался Мохов.

Имя скопинского маньяка гремело на всю страну в 2000 году. Тогда выяснилось, что Мохов в течение четырех лет удерживал в плену двух девушек, одной из которых было 14 лет в момент похищения, другой — 17. Он насиловал их, морил голодом и избивал. Одна из его заложниц два раза рожала от своего мучителя. Он был приговорен к 17 годам заключения, 3 марта вышел на свободу и приехал в свой родной город.

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