Ляйсан Утяшева остановила Павла Волю, выдавшего «секрет» Полины Гагариной

Резидент Comedy Club Павел Воля проболтался о секрете певицы Полины Гагариной. Щекотливую тему юморист задел во время последнего выпуска шоу, когда артистка была в числе гостей в зале.

В ходе программы Воля с шоуменом Гариком Харламовым поприветствовали Гагарину, после чего традиционно перешли к шуткам.

«Она вообще ничего не пьет. Полина Гагарина вообще никогда ничего не употребляла… кроме масла», — иронично заметил Воля.

«А что масло, что с маслом?» — удивилась артистка.

«А масло она мажет от обезвоживания. Она приходит домой, Полина мажется вся!» — с усмешкой сообщил Воля залу.

Но восторг аудитории прервала супруга комика — гимнастка Ляйсан Утяшева , которая сидела за столиком вместе с Полиной Гагариной.

«Откуда у тебя такая информация?» — поинтересовалась супруга у юмориста под смех других гостей.

Двусмысленные шутки в отношении Полины Гагариной после этого сразу завершились.

Полина Гагарина сейчас недавно развелась со вторым мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым. А вот Воля и Утяшева женаты уже девятый год. У них есть двое детей — Роберт и София.

Ранее 5-tv.ru писал, как Павлу Воле пришлось за ногу вытаскивать Утяшеву из шикарного номера.