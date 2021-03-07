Проходной двор: кто продавал билеты на день рождения Вячеслава Зайцева

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев 2 марта отпраздновал свой 83-й день рождения. На торжество были приглашены звезды российского шоу-бизнеса и личные друзья дизайнера: Алла Пугачева, Максим Галкин, Лев Лещенко, Татьяна Михалкова и другие.

Однако вместо уютного, закрытого мероприятия «для своих» праздник превратился в настоящий проходной двор и звезд начали атаковать назойливые фанаты. Особенно досталось Алле Борисовне и Максиму Галкину. Несмотря на их вежливые отказы, настырные почитатели буквально насильно заставляли певицу и юмориста фотографироваться с ними. Возможно, это разозлило Пугачеву, и она спешно покинула торжественное мероприятие, не притронувшись даже к салату, сообщают журналисты телепрограммы «Ты не поверишь!».

По информации источников программы, личные помощники модельера якобы устроили продажу билетов на его праздник. Покупателям пообещали автограф и фотосессию со знаменитостями, хотя самих артистов, конечно, об этом не спрашивали.

Это коммерческое решение, по мнению Расула, который является заместителем генерального директора Дома моды Зайцева, было придумано и реализовано личным помощником модельера, Алмазом и его братом.

«Он приглашает людей за 15 тысяч на день рождения Вячеслава Зайцева», — заявил Расул в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!».

«Это вранье! Все люди пришли бесплатно, мы продавали билеты только своим друзьям!» — опровергает обвинения личный помощник Зайцева, Алмаз.

По словам заместителя, Зайцев мог знать о платном входе на мероприятие, и даже, возможно, сам дал на это согласие, чтобы заработать немного денег для своего Дома Моды, который сейчас переживает кризис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Алла Пугачева умилила фанатов публичным признанием любви к Максиму Галкину.