Проходной двор: кто продавал билеты на день рождения Вячеслава Зайцева

|
Екатерина Бородина
2 730

Людям, купившим приглашение, якобы предлагалось получить фото и автограф знаменитых гостей, посетивших торжество.

Проходной двор: кто продавал билеты на день рождения Вячеслава Зайцева

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев 2 марта отпраздновал свой 83-й день рождения. На торжество были приглашены звезды российского шоу-бизнеса и личные друзья дизайнера: Алла Пугачева, Максим Галкин, Лев Лещенко, Татьяна Михалкова и другие.

Однако вместо уютного, закрытого мероприятия «для своих» праздник превратился в настоящий проходной двор и звезд начали атаковать назойливые фанаты. Особенно досталось Алле Борисовне и Максиму Галкину. Несмотря на их вежливые отказы, настырные почитатели буквально насильно заставляли певицу и юмориста фотографироваться с ними. Возможно, это разозлило Пугачеву, и она спешно покинула торжественное мероприятие, не притронувшись даже к салату, сообщают журналисты телепрограммы «Ты не поверишь!».

По информации источников программы, личные помощники модельера якобы устроили продажу билетов на его праздник. Покупателям пообещали автограф и фотосессию со знаменитостями, хотя самих артистов, конечно, об этом не спрашивали.

Это коммерческое решение, по мнению Расула, который является заместителем генерального директора Дома моды Зайцева, было придумано и реализовано личным помощником модельера, Алмазом и его братом.

«Он приглашает людей за 15 тысяч на день рождения Вячеслава Зайцева», — заявил Расул в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!».

«Это вранье! Все люди пришли бесплатно, мы продавали билеты только своим друзьям!» — опровергает обвинения личный помощник Зайцева, Алмаз.

По словам заместителя, Зайцев мог знать о платном входе на мероприятие, и даже, возможно, сам дал на это согласие, чтобы заработать немного денег для своего Дома Моды, который сейчас переживает кризис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Алла Пугачева умилила фанатов публичным признанием любви к Максиму Галкину.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.43
0.64 88.93
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:01
Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев
11:52
Меган Маркл обвинила королевскую семью в распространении клеветы
11:39
Мы вместе! Как волонтерское движение стало одним из символов борьбы с COVID-19
11:26
Просто невыносимы! Три самых вредных знака зодиака среди женщин
11:09
Проходной двор: кто продавал билеты на день рождения Вячеслава Зайцева
10:53
«Я не хотел»: Петр Ян публично принес извинения Стерлингу за запрещенный удар

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака
Какие знаки зодиака встретят любовь 8 марта?
Отвратительные мужья: ТОП-5 знаков зодиака, за которых лучше не выходить замуж
В каких случаях имущество, нажитое в браке, не будет совместной собственностью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака