Анастасия Макеева назвала «озлобленной бывшей» мать детей своего жениха

Актриса Анастасия Макеева в день своей помолвки назвала мать четверых детей своего жениха Романа Малькова «озлобленной бывшей женой». Это стало реакцией на заявление Светланы о том, что муж перестал платить алименты и начал угрожать забрать их общих детей из Словении в Россию.

Макеева разместила пост в Instagram, где выразила недовольство публикациями на тему ее новых отношений. По словам артистки, в прессе нагло врут, что ее любимый еще женат, при этом «даже не убедившись, что человек в разводе».

«Их даже не смущает, что это не очередной роман или интрижка, а серьезные намерения, — написала звезда мюзикла „Мастер и Маргарита“. — Печатают чушь со слов озлобленной бывшей жены, что пытается привлечь внимание к себе, рассказав трогательную о счастливой семье. Только счастливые семьи не распадаются».

Анастасия Макеева уточнила, что дети — «это прекрасно», но их наличие не должно мешать счастью родителей.

«Да и дети не малые и сами все понимают. Каждый человек рожден для любви и пусть каждый будет счастлив», — заявила звезда.

Макеева написала это после своей помолвки. Предложение руки и сердца Роман сделал ей прямо на сцене театра ЛДМ в Петербурге после окончания спектакля, где играла Анастасия.

После этого актриса с будущим мужем, своими и его родителями отправились в ресторан.

«Я хочу, чтобы этот день запомнился. Друзья, сегодня Рома мне сделал предложение. И сегодня день, когда наши родители познакомились. Мы это планировали с Ромой еще в октябре, в ноябре, потом хотели Новый год вместе встретить. И вот, наконец-то, в марте все срослось. Я тебя люблю», — сказала Макеева в сторис.

Интересно, что в октябре 2020 года впервые стало известно о расставании Макеевой с третьим мужем Александром Саковичем. Оказалось, что брак был расторгнут еще в феврале 2020 года. Видимо, тогда у Макеевой начались отношения с Романом. Как раз в этом время он развелся.

Подписчики Анастасии Макеевой остались в недоумении от всей этой ситуации.

«Скоро Малахов постучит в вашу дверь»;

«Это жизнь. Что делать — человек влюбился… и это счастье»;

«Вы красивая пара! Счастья вам!»;

«Не обращайте внимания! Вы клятву его жене не давали»;

«Поживем — увидим. Больше сказать нечего», — написали они в комментариях в блоге.

Ранее Анастасия Макеева была замужем три раза. Первым супругом был композитор Глеб Матвейчук, вторым — актер Петр Кислов, а третьим — Александр Сакович. Теперь она готовится выйти замуж в четвертый раз.

Говорят, что Макеева мечтает о детях, но уже больше десяти лет не может забеременеть. Подруга Светланы Мальковой уверена, что Роман интересен Макеевой как раз по причине своей плодовитости.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции на травлю Анастасии Макееввой у самой актрисы.