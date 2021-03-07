«Частокол во рту»: улыбка будущей невестки Королевой не понравилась юзерам

Внешность будущей невестки певицы Наташи Королевой Милиссы подверглась настоящему хейту в сети после известия о ее помолвке с Архипом Глушко.

О том, что единственный наследник Наташи Королевой и стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко готовится завести семью, рассказала будущая супруга парня в программе «Ты не поверишь!». После ее выхода на YouTube в комментариях сразу стали обсуждать внешность 20-летней стриптизерши Милиссы.

«Как смешно смотреть на эту девку с забором из зубов! Неужели для этого „спектакля“ нельзя было что-то более приличное подобрать?»;

«У девушки зубы, конечно, жесть, у невесты, но фигурка и правда шик. В их семью — самое то, у свекра будет мастер-классы брать»;

«Королевой так нужны деньги, даже где-то этот ужас с частоколом во рту нашли для пиарчика! Даже сына сделали идиотом!»;

«„Я никогда бесплатно не садилась к кому-то на колени, не давала трогать грудь…» Не перевелись еще на нашей земле порядочные девушки!»;

«Невестка Королевой — отличная вишенка на торте их семейки», — написали они.

Милиссе всего 20 лет, с Архипом они встречаются меньше семи месяцев. Но это не стало преградой для начинающего певца — он сделал предложение девушке в День святого Валентина. Королева и Тарзан против его избранницы ничего не имеют — в отличие от критиков из сети.

Ранее 5-tv.ru писал, как Наташа Королева устроила 75-летней маме откровенную фотосессию.