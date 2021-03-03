«Весеннее обострение»: Королева устроила 75-летней маме откровенную фотосессию

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Анастасия Шадская
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Людмила Порывай не постеснялась своего тела и снялась в кружевном боди.

Фото, видео: Instagram @mama_luda_star

Мама Наташи Королевой — 75-летняя Людмила Порывай — приняла участие в фотосессии в кружевном боди. Это стало сюрпризом, который придумала для нее знаменитая дочка. Процесс съемок пенсионерка показала на своей странице в Instagram.

Судя по кадрам, мама артистки с удовольствием позировала фотографу. На ней был смелый наряд — кружевное боди с глубоким вырезом и яркий халат поверх.

Порывай призналась подписчикам, что сначала не хотела сниматься в откровенном для своего возраста образе. Все потому, что вокруг слишком много осуждения и зависти. Но дочка решила иначе.

«Наташа не дает мне расслабляться: „Мама, давай что-нибудь отмочим! Из тебя энергия прет — не нужно электричество включать!“ Я сопротивлялась… <…> Но она у меня если что-то задумала, то осуществит», — рассказала Людмила Порывай.

Наташа Королева обставила все так, будто бы фотосессия будет у нее. Она попросила мать отвезти ее на «работу», а на месте просто поставила перед фактом. И Людмила Порывай решила наслаждаться подарком.

«А уже на месте выяснила, что фотосессию Наташа заказала для меня! Я кайфанула! Спасибо, доця!»

Instagram @mama_luda_star

Многие поклонники одобрили такое решение.

«Было бы хуже, если бы вы надели передник, пекли пирожки и отслеживали бока на диване»;

«Людмила, вы молодец»;

«Так держать! Движение — это жизнь», — написали они.

Но нашлись и многочисленные критики. 

«Стареть надо скромнее, одета как на манеже в цирке!»;

«Мама права, зачем клоунаду устраивать»;

«Видимо, весеннее обострение», — высказались они в комментариях.

Людмила Порывай и Наташа Королева всегда были очень близки. Они проводят много времени вместе. А недавно их и вовсе приняли за сестер.

Ранее 5-tv.ru писал, что стриптизер Тарзан выложил фото 75-летней мамы Королевой в дерзком мини.

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