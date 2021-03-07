Девочку удалось вытащить из-под завалов дома после взрыва газа в Подмосковье
ЧП произошло вечером в воскресенье, 7 марта. Частичное обрушение двухэтажного дома случилось в деревне Лукьяново в подмосковном Серпухове.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Девочку удалось вытащить из-под завалов двухэтажного жилого дома после взрыва газа. Об этом стало известно 5-tv.ru. ЧП произошло вечером в воскресенье, 7 марта, в деревне Лукьяново городского округа Серпухов Московской области. В распоряжении 5-tv.ru оказались фото с места происшествия.
«В результате хлопка произошло частичное разрушение несущих конструкций дома. Возгорания не последовало. Есть пострадавшие», — об этом говорится в сообщении МЧС.
По данным 5-tv.ru, из-под завалов удалось извлечь девочку 2006 года рождения. В настоящий момент она госпитализирована. Родителей в момент ЧП в доме не было. Информация о погибших не поступала. В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативных служб, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Читайте также
73%
0.64 88.93
-0.01
Нашли ошибку?