Девочку удалось вытащить из-под завалов дома после взрыва газа в Подмосковье

Девочку удалось вытащить из-под завалов двухэтажного жилого дома после взрыва газа. Об этом стало известно 5-tv.ru. ЧП произошло вечером в воскресенье, 7 марта, в деревне Лукьяново городского округа Серпухов Московской области. В распоряжении 5-tv.ru оказались фото с места происшествия.

«В результате хлопка произошло частичное разрушение несущих конструкций дома. Возгорания не последовало. Есть пострадавшие», — об этом говорится в сообщении МЧС.

5-tv.ru

5-tv.ru

По данным 5-tv.ru, из-под завалов удалось извлечь девочку 2006 года рождения. В настоящий момент она госпитализирована. Родителей в момент ЧП в доме не было. Информация о погибших не поступала. В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативных служб, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.