Шепелев продал дом мечты Жанны Фриске известному мошеннику

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Анастасия Шадская
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Певица так и не успела пожить в подмосковном особняке.

Шепелев продал дом мечты Жанны Фриске известному мошеннику

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Телеведущий Дмитрий Шепелев продал дом Жанны Фриске фигуранту громкого уголовного дела и мошеннику. Особняк в Истринском районе Московской области перешел в чужие руки еще в прошлом году — незаметно на фоне скандала со столичной квартирой покойной певицы.

При жизни Жанна Фриске мечтала, что в двухэтажном коттедже в поселке «Лужки-2» они с Шепелевым совьют уютное семейное гнездышко. Они купили участок с коробкой дома за 38 миллионов рублей вскоре после рождения сына Платона; артистка успела один раз посетить это место. А потом мечты о доме пришлось отложить из-за лечения от рака.

После смерти артистки дом достался ее родителям Владимиру и Ольге, а также сыну Платону. В итоге оставшиеся доли выкупил в 2019 году в пользу мальчика Шепелев, когда супругам Фриске пришлось срочно выплачивать долги перед «Русфондом» за бесследно исчезнувшие миллионы, пожертвованные на лечение их дочери.

Как стало известно «Экспресс газете», в августе 2020 года дом по соседству от дач Павла Чухрая и Егора Кончаловского был продан Дмитрием Шепелевым искусствоведу и директору музея имени Андрея Рублева — Михаилу Миндлину. Именно он сейчас обустраивает участок и заканчивает отделку особняка. Сумма сделки неизвестна.

Пикантность состоит в том, что Миндлин — фигурант известного уголовного дела о многомиллионных хищениях средств из бюджета. В 2017 году он полностью признал свою вину на суде и был приговорен к условному сроку. В сети полагают, что свела Шепелева и музейного деятеля невеста телеведущего Екатерина Тулупова. Она имеет обширные связи в мире искусства после брака с банкиром Дмитрием Кленовым.

Вероятно, именно на вырученные от продажи подмосковного особняка средства Шепелев приобрел в Москве новую квартиру за 30 миллионов рублей. Там теперь живут они с Тулуповой, его сын Платон и ее дочка Лада. Сейчас Екатерина ждет их первого общего ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что родители Жанны Фриске продают долю в ее квартире Шепелеву и внуку Платону.

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