Родители Жанны Фриске продают долю в ее квартире Шепелеву и внуку Платону

Родители знаменитой эстрадной певицы Жанны Фриске решили продать свою долю в квартире певицы. Об этом они уже сообщили отцу своего внука Дмитрию Шепелеву и предложили выкупить квадратные метры.

Дело в том, что после смерти звезды 2/3 недвижимости унаследовали ее папа и мама и 1/3 — сын. Однако родители Фриске уже давно хотели подарить свою часть внуку, но ждали его совершеннолетия. Как удалось узнать Starhit, бабушка и дедушка не дождались, когда ребенок вырастет, и решили выставить свою долю на продажу. Выкупить квадратные метры за 21 миллион рублей они предложили Дмитрию Шепелеву.

"Почему-то дедушка и бабушка больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему… А по факту предлагают семилетнему Платону (законным представителем которого является отец) выкупить квадратные метры. Хотя сколько раз Владимир Борисович клялся, что для него с супругой это настоящая неприкосновенная святыня, поскольку напоминает о дочери", - рассказали изданию в окружении ведущего.

Возможно, на такой шаг Ольга и Владимир были вынуждены были пойти, узнав о решении Шепелева продать долю Платона. Потому и предложили Дмитрию выкупить их долю. Если он не согласится по какой-то причине, то они вправе продать квадратные метры другим желающим.

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