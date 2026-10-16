«Чтобы врачи убирали утку»: Губин рассказал, на что копит деньги

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 727 0

Певец старается заранее обеспечить себе финансовую подушку.

Фото, видео: Белкин Алескей/ТАСС; 5-tv.ru

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Андрей Губин откладывает деньги на старость

Заслуженный артист России Андрей Губин признался, что откладывает деньги на старость. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

По словам артиста, экономить он привык давно и старается продолжать это делать.

«Я всегда экономил бы. <…> И коплю, я всегда бы экономил», — сказал Губин.

На вопрос, ради чего именно он откладывает деньги, певец ответил с присущей ему иронией.

«На старость, миленькая. Меня паралич разобьет, и я буду лежать. Мне врачам, чтобы они из-под меня утку убирали», — поделился артист.

При этом сумму своих накоплений Губин раскрывать не стал.

«Мало. <…> Мало — это немного», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Андрей Губин оценил вероятность своего возвращения на сцену в 85%. Артист заявил, что не хочет отказываться от своих способностей и надеется снова использовать их в творчестве. При этом свои достижения он связывает не только с врожденным талантом, но и с многолетней работой.

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