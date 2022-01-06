Идея написания одной статьи вылилась в многолетнюю работу и настоящее научное исследование о сексе. Об этом в интервью изданию Dagens Nyheter рассказал шведский археолог и писатель Юнатан Линдстрем — автор книги «Секс всех времен: любовь, насилие и религия на протяжении 14 тысяч лет».

По его словам, пять лет назад он решил написать небольшую статью о том, как занимались любовью люди в древности. Однако тогда материал не пошел, и он оставил попытки. Пока его не пригласила на встречу издатель. Идея была вновь реанимирована и легла в основу его книги.

«Меня же быстро обуяла та же тревога, что и прежде: я боялся, что получится пустая болтовня. Но сейчас должен признать, что из этого получилось одно из лучших научно-исследовательских приключений в моей жизни», — рассказал ученый.

Открытия, совершенные в процессе работы, были самыми ошеломляющими. Так, Линдстрем выяснил, что в Средние века секс делили на дозволенный и недозволенный. К первому относился половой акт, совершаемый только между супругами, и только в целях зачатия ребенка. Исходя из этого, все остальные виды утех — оральный секс или прерванный — считались непозволительными и осуждались. С этой точки зрения, изнасилование, не препятствующее зачатию, могло считаться меньшим грехом, чем просто секс между любовниками по обоюдному согласию.

Ученый отметил, что полигамия, например, возникла в эпоху викингов, а до этого, в племенах, было принято хранить друг другу верность. С появлением Христианства за измену стали наказывать и мужчин, и женщин, в то время как раньше — только представительниц слабого пола.

Любопытно и то, что в древности были известны не только разные виды секса, но и разнообразные способы привлечения партнера. Так, существовали и романтическая поэзия, и «грязные разговорчики». Были и первые «хейтеры», как назвали бы их сегодня, — мужчины, проклинавшие отказавших им женщин.

«Отвергнутые парни имели обыкновение сочинять стихотворные проклятия: они угрожали наслать страшные бедствия на избранницу, если она не отдастся. Немного напоминает нынешних инцелов», — сказал ученый.

Для женщин секс был исключительно средством для продолжения рода. По словам писателя, в среднем женщина должна была родить пять детей. Поэтому, как правило, пять раз в жизни сексом она и занималась. В то время как мужчина мог предаваться разврату куда чаще. Любопытно, но изучение перемещения племен по Европе позволило ученому сделать вывод, что первый сексуальный контакт на той местности, где потом появилась Швеция, был гомосексуальным.

«Мужчины мигрировали по тундре небольшими группами, отправляясь на охоту, порой на много недель. Так было в течение многих поколений, а поскольку очень долгое время в Сконе (область на юге нынешней Швеции — Прим. ред.) забредали лишь мужчины, велика вероятность, что 14 тысяч лет назад именно между ними в Швеции и случился первый половой акт», — рассказал автор книги.

Также он добавил еще несколько интересных фактов: около 43% рисунков в наскальной живописи в древности изображали мужчин с эрегированным членом. А в Вэстеръетланде в Швеции осталось самое большое захоронение в форме матки.

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