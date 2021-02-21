Сексолог рассказала о пользе и вреде полового воздержания для мужчин и женщин

Для женщин длительное половое воздержание менее опасно, чем для мужчин. Однако и для представительниц прекрасного пола существуют риски при длительных перерывах в сексуальной жизни. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог и сексолог Алия Королева.

По словам эксперта, последствия для здоровья не одинаковы, в первую очередь, в связи с разным устройством репродуктивной системы организмов разных полов.

«Для женщин процесс воздержания проходит намного проще, ведь женщина может обходиться спокойно и без секса — это никак негативно не сказывается на ее здоровье. Единственный минус заключается в том, что, если женщина либо часто, либо долго воздерживается, организм, поскольку он очень умный, он понимает: зачем тратить силы на поддержание того, чем не пользуется?» — говорит Королева.

Чтобы не расходовать ценную энергию на ежемесячное производство яйцеклеток, женское тело попросту «выключает» репродуктивную функцию. Как следствие, наступает ранняя менопауза — до 40-45 лет.

Для представителей сильного пола процесс воздержания чреват более серьезными проблемами. Он может не только повлиять на способность к зачатию, но и привести к развитию целого ряда заболеваний.

«Мужчина, если долго воздерживается, даже десять дней, его организм начинает обратно усваивать семенную жидкость. Это приводит к замедлению сперматозоидов, застою в предстательной железе, к возможным будущим опухолям и проблемам со всей репродуктивной функцией», — отмечает сексолог.

При этом врачи считают, что «поберечь силы» в течение нескольких дней — до недели — даже полезно. Сделать паузу зачастую советуют тем, кто планирует пополнение в семье. В этом случае воздержание может выровнять показатели спермограммы, которые говорят о качестве биологического материала. Кроме того, в этот период стоит отказаться от вредных привычек и нерационального питания. При необходимости специалист также может назначить ряд препаратов.

«Бывают случаи, когда людям просто приходится воздерживаться. Например, это люди, которые проходят реабилитацию после длительных болезней, либо те люди, у которых сердечно-сосудистые заболевания — им просто нельзя не воздерживаться. Спортсмены очень часто перед соревнованиями также начинают воздерживаться, иначе будет в никуда уходить лишняя энергия», — добавила Королева.

Сексолог отметила, что, согласно даосским учениям, отказ от сексуальных контактов гарантирует долгожительство. Но мнения в медицинском сообществе на этот счет разнятся. Несмотря на спорность вопроса воздержания, эксперт утверждает, что полноценная половая жизнь с регулярным сексом положительно сказывается на гормональном фоне и общем физическом состоянии обоих партнеров.

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