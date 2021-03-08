Россию на конкурсе «Евровидение-2021» будет представлять Manizha

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Алиса Маркова
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Группа Little Big отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.

Россию на конкурсе «Евровидение-2021» будет представлять Manizha

Фото: Instagram @manizha

Тема:
Little Big

Россию на конкурсе «Евровидение-2021» будет представлять Manizha. Об этом стало известно в эфире Первого канала во время подведения итогов зрительского голосования. Группа Little Big отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.

Конкурс «Евровидение», который отменился в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, состоится 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Участвовать будут представители из 41 страны. Известно, что песенное состязание будет проводиться в оффлайн-формате.

Ранее все думали, что представлять Россию на «Евровидении» будет группа Little Big, которая была выбрана Первым каналом в 2020 году. Однако сегодня участники музыкального бэнда завили, что отказалась от участия в отборе 2021 года.

«Группа Little Big не будет принимать участие в отборе этого года», — сказал лидер группы Илья Прусикин в эфире телеканала.

За возможность представлять Россию на песенном конкурсе в 2021 году боролись Manizha, #2Маши и Therr Maitz. Зрители проголосовали за 29-летнюю российско-таджикскую певицу Манижу Далеровну Сангин, которая выступает под псевдонимом Manizha.

С конца 2019 года Манижа является амбассадором фонда «Подари жизнь». Четыре месяца назад она стала первым российским послом Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Также в прошлом году она исполнила песню «На путь воина встаю», которая стала саундтреком к фильму «Мулан».

Как сообщал 5-tv.ru, 8 марта Little Big выпустили новый клип Sex Machine. Он привел фанатов музыкального коллектива в замешательство

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