Россию на конкурсе «Евровидение-2021» будет представлять Manizha
Группа Little Big отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.
Фото: Instagram @manizha
Россию на конкурсе «Евровидение-2021» будет представлять Manizha. Об этом стало известно в эфире Первого канала во время подведения итогов зрительского голосования. Группа Little Big отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.
Конкурс «Евровидение», который отменился в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, состоится 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Участвовать будут представители из 41 страны. Известно, что песенное состязание будет проводиться в оффлайн-формате.
Ранее все думали, что представлять Россию на «Евровидении» будет группа Little Big, которая была выбрана Первым каналом в 2020 году. Однако сегодня участники музыкального бэнда завили, что отказалась от участия в отборе 2021 года.
«Группа Little Big не будет принимать участие в отборе этого года», — сказал лидер группы Илья Прусикин в эфире телеканала.
За возможность представлять Россию на песенном конкурсе в 2021 году боролись Manizha, #2Маши и Therr Maitz. Зрители проголосовали за 29-летнюю российско-таджикскую певицу Манижу Далеровну Сангин, которая выступает под псевдонимом Manizha.
С конца 2019 года Манижа является амбассадором фонда «Подари жизнь». Четыре месяца назад она стала первым российским послом Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Также в прошлом году она исполнила песню «На путь воина встаю», которая стала саундтреком к фильму «Мулан».
Как сообщал 5-tv.ru, 8 марта Little Big выпустили новый клип Sex Machine. Он привел фанатов музыкального коллектива в замешательство
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