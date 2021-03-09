Популярный в России праздник Масленица идет рука об руку с якобы древними традициями и ритуалами. Однако многие из них были придуманы в современном мире и никак не связаны с первоначальными обычаями, пишет РИА Новости.

Не обжорства ради

Принято думать, что масленичная неделя нужна для того, чтобы как следует наесться перед долгим говением во время Великого поста.

«В течение всей недели нельзя употреблять мясо — тем самым верующие готовятся к мягкому вхождению в Великий пост. Правда, в народном понимании это выражается чаще всего в обжорстве», — отмечает православный публицист протоиерей Максим Первозванский.

По его словам, дружественные посиделки, которые обычно устраивают на праздничной неделе, нужны не для совместного приема пищи, а для того, чтобы увидеться с теми, с кем бывает в общении не просто — поговорить об общих проблемах и перестать держать зло друг на друга перед Великим постом.

Блин — не солнце

Принято также считать, что Масленица — праздник радости, встречи весны. Однако в дохристианские времена в это время в первую очередь устраивали поминки по богине Зиме. А блины — главный символ — вовсе не олицетворяют солнце. Это, на самом деле, поминальное блюдо. При этом сжигание чучела Зимы, которое совершают многие россияне, недавняя традиция.

«Она связана с тем, что в древние времена Масленицей заканчивался старый год. Соответственно, провожая его, выкидывали старые вещи. Еще 100-150 лет назад сжигали не чучело, а старую одежду», — заявила фольклорист Екатерина Дорохова.

Вместе с тем в древности Масленица была привязана не к Великому посту, а к дню весеннего солнцестояния, то есть примерно к 21–23 марта.

Названия Масленичной недели

Век назад люди ничего не знали о названиях каждого дня Масленичной недели. Понедельник — «Встреча», вторник — «Заигрыш», среда — «Лакомка», четверг — «Разгуляй», пятница — «Тещины вечерки», суббота — «Золовкины посиделки», воскресенье — «Проводы». Все это, по словам фольклориста, появилось в 30-е годы XX века.

«На каком-нибудь предприятии готовили программу празднования, вот и придумали такие названия. А потом это довольно быстро распространилось в народе», — завила Дорохова.

При этом другое название последнего дня Масленичной недели — «Прощеное воскресенье» — действительно старинное, и пришло из церковного календаря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно праздновать Масленицу.