Как правильно праздновать Масленицу: история, приметы, традиции

Весенняя пора предваряется Масленицей — одним из древнейших славянских торжеств. Масленичная неделя имеет глубокую историю, строгие традиции и приметы.

О том, как правильно есть блины, отмечать Масленицу и привлечь удачу с любовью, читайте в материале 5-tv.ru.

Масленица 2021: когда праздновать

На рубеже XVII–XVIII столетий Масленица стала своеобразным компромиссом между язычниками и православной церковью. Концепция праздника с его сытными блинами и сожжением соломенной куклы не входила в рамки христианского мироздания. Наши предки, в числе которых были как верующие в единого Бога, так и прославлявшие многобожие, пошли на компромисс.

Масленица не имеет определенной даты. Однако начало масленичной недели привязано к Пасхе, что следует сразу после Великого поста. Последний считается самым суровым периодом в жизни верующего человека в контексте ограничения продуктов питания.

По задумке наших предков, празднование Масленицы не должно выпадать на дни поста или Пасху. Так, было решено отмечать ее за восемь недель до Пасхи — главного торжества у православных христиан. В 2021-м начало Масленицы приходится на 8 марта, а заканчивается она 14 марта.

Виктор Михайлович Васнецов, «Крещение Руси», 1890 год / Wikimedia

История Масленицы

История Масленицы уходит в глубину веков. Появился праздник еще на языческой Руси, задолго до прихода христианства. Изначально это были проводы зимы и приветствие скорого прихода весны. Жизнь и достаток человека в то время зависели от сезона и погоды за окном. Добыть пропитание весной и летом в разы легче, чем зимой. Поэтому наши языческие предки старались задобрить богов, чтобы те поскорее вернули почве тепло и достаток. Так зародился один из самых древних славянских праздников: со своими традициями, приметами и, конечно, кушаньем.

Изначально, кстати, пекли не блины, а пряники. Кроме них на стол ставили кисель. Культурологи предполагают, что самый первый масленичный блин получился именно из киселя, случилось это в IX веке. Так блинчики обосновались в домашней кухне русичей. Однако до звездного часа блинам было еще далеко.

Дело в том, что главным масленичным кушаньем долгое время считалось печенье «сладкий хворост». Блины перешли в разряд коронного блюда Масленицы только в XVII–XVIII веках. По распространенному мнению, народ подметил сходство блина с солнцем и сделал его главным блюдом масленичного стола.

В те далекие времена Масленица называлась Комоедицей от слова, которым тогда называли медведя (Кома. — Прим. ред.). Животное считалось одной из ипостасей языческого бога Велеса. Присказка «Первый блин комом» относится к тем же медведям. По тогдашней традиции часть первых блинов отдавали медведям. Люди верили, что так можно задобрить Велеса, и тот ускорит приход весны.

Петр Николаевич Грузинский, «Масленица», 1889 год / Wikimedia

Кроме Велеса, наши предки почитали Ярило — славянского бога весеннего Солнца. В его честь древние русичи пекли похожие на солнечный диск лепешки и поджигали чучело — Мару. Она символизировала смерть и рождение природы. Последний приготовленный на масленичной неделе блин выбрасывался в огонь, дабы задобрить богов. Один из них обязательно клали около дома. По одним источникам, делалось это для спасения душ усопших, по другим — для нищих и бродяг.

Сегодня празднование Масленицы уже не имеет языческой подоплеки. Для современного человека она сводится к поеданию сытных и сладких блинов, гуляниям и ожиданию скорого прихода тепла. А выражение «Первый блин комом» теперь трактуется как испечь первый блин не лучшим образом: с подгорелостями, комочками и рваными краями.

Как правильно есть блины на Масленицу

Нормы этикета Древней Руси разнятся с тем, как привыкли вести себя за столом воспитанные люди сегодня. Мы редко едим руками и чаще пользуемся столовыми приборами. Потому и блины на Масленицу многие едят, вооружившись ножом и вилкой. По древним поверьям же, есть масленичные блины нужно руками, а использование ножей и вилок навлечет на едока беду.

Cегодня традиция поедания главного масленичного блюда руками поддерживается все большим количеством людей. Чаще Масленица отмечается в кругу семьи или теплой компанией в ходе народных гуляний. На улицах выстраиваются масленичные городки с выпечкой блинов, горячим чаем, кофе и различными добавками.

Можно ли православному праздновать Масленицу

Православных часто интересует вопрос: можно ли верующему человеку праздновать Масленицу? Учитывая языческие корни празднества, не идет ли поедание блинов на масленичной неделе наперекор канонам православия?

По мнению духовенства, нет ничего дурного в том, чтобы поучаствовать в масленичных гуляниях или поесть блинов. Важно лишь то, как этот праздник воспринимает человек. Современные традиции празднования Масленицы исключают языческие ритуалы вроде жертвоприношений или поклонения тотемам. Сегодня Масленица — это просто сытный праздник, во главе которого стоит веселье и всеобщая радость.

Для истинного христианина Масленица — это торжественные проводы зимы и приветствие весеннего сезона. А еще поедание блинов перед Великим постом, встреча с родственниками и народные гуляния.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Традиции Масленицы

Каждый день масленичной недели имеет название и предназначение. То, что дозволено делать в понедельник, не принято предпринимать в пятницу. Строгое следование масленичным традициям, как считали наши предки, оберегало человека весь оставшийся год. В этот период и стар и млад пек блины, поминал усопших, собирался семьями, прощал недругов и дарил друг другу подарки.

Понедельник — Встреча

В первый день масленичной недели делают чучело, пекут блины, сооружают горки. Кроме того, в этот день в гости друг к другу ходят сваты. Часть первых блинчиков оставляют у медвежьей берлоги, другую кладут рядом с домом в дань памяти усопшим.

Вторник — Заигрыш

Второй день масленичной недели отводился сватовству. Молодые люди на Руси ходили по домам и выбирали невесту. Девушки же проводили ритуалы на привлечение суженого.

Среда — Лакомка

Третий день масленичной недели — самый разгар праздника! Хозяйки пекут блины. По традиции, в среду зятья навещают тещ. Те встречают молодых стопкой свежевыпеченных блинчиков, щедро политых сливочным маслом.

Четверг — Разгуляй

Начало Широкой Масленицы. Блины текут рекой. Народные гулянья охватывают все больше людей: в древности этот день был нерабочим. Девушки водят хороводы, на улицах поют скоморохи.

Пятница — Тещины вечерки

В отличие от среды, когда тещи ждали на блины зятей, в этот день в гости к молодым приходили родители.

Суббота — Золовкины посиделки

Жена приглашает в гости сестру мужа и незамужних подруг. Первая одаривала девушек подарками и угощала блинами. Собравшиеся устраивали гадания на будущее.

Воскресенье — Прощеное воскресенье

Последний день масленичной недели отведен всепрощению. Люди просят друг у друга прощения и сами забывают обиды прошлого. В этот день на самом высоком холме сжигают чучело Масленицы и ходят на кладбище, чтобы помянуть умерших родственников.

www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Что можно и что нельзя есть на Масленицу

Для современного человека на первом месте в масленичную неделю стоит именно еда. Впрочем, и на Древней Руси в этот период было принято отъедаться. А с приходом христианства Масленица стала восприниматься как последняя сытая неделя перед Великим постом. Однако даже в этот период были и есть свои запреты на потребление тех или иных продуктов питания.

Что нельзя есть на Масленицу

Масленицу в древности называли мясопустной неделей. В этот период запрещалось есть мясо и мясные продукты. До прихода православия люди отдавали все самое лучшее со стола богам. В христианскую эпоху наши предки начали отказываться от мяса из-за подготовки к Посту.

Что можно есть на Масленицу

Кроме блинов, молока и молочных продуктов, на масленичную неделю разрешается есть рыбу и ее производные. Рыбу и морепродукты также разрешается потреблять в некоторые дни Великого поста. По мнению некоторых теологов, это дозволение происходит из того, что Апостолы были рыбаками.

Масленичные приметы: привлекаем удачу, любовь и деньги

Наши предки умели различать знаки судьбы, по которым строили правдивые предсказания на весь год. Девушки на Руси особенно следили за тем, какими выходят блины на масленичную неделю. Считалось, что в них можно разглядеть свое будущее.

Если блин легко переворачивается, значит, оставшийся год пройдет благополучно. В случае же, если тот с трудом отделяется от сковороды, человека ожидает непростой период.

Если у незамужней девушки не получается отделить блин от сковороды на Масленицу, ей еще три года замужества не видать.

Когда у незамужней девушки получаются блинчики с ровными краями это говорит о том, что брак (или отношения) удастся.

По тонким блинам на Масленицу предсказывали легкую жизнь, а в толстых наши предки видели предзнаменование тяжелых испытаний.

Если в среду поесть горох, а в четверг блинов, то денег будет в достатке весь оставшийся год.

Чем больше на Масленицу блинов напечешь, тем сытнее и счастливее будет год.

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