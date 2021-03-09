Названа причина смерти автора «авантюрных детективов» Татьяны Поляковой

Причиной смерти, входящей в ТОП-10 самых издаваемых российских писателей, Татьяны Поляковой стало онкологическое заболевание, с которым, как сообщают друзья, она боролась последние годы.

Полякова известна читателям, как автор более 90-ти «авантюрных детективов». Многие из них были экранизированы. Например, «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли. А последней был четырехсерийный фильм — «Барышня и хулиган», который вышел на экраны в 2017 году.

Татьяна Полякова родилась в 1959 году во Владимире. После окончания филологического факультета Ивановского госуниверситета из-за ребенка пришла работать в детский сад, где осталась на 14 лет. Писать начала в 1997 году для собственного удовольствия. В одном из интервью она признавалась, что хотела написать не более пятидесяти романов, но когда увидела плакат с Дарьей Донцовой в честь выхода ее сотой книги, то подумала про себя — «А мне слабо?».