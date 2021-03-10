Ишь ты, Масленица! Ведьма раскрыла ритуалы умасливания судьбы и усиления рода

Если все в вашей жизни выходит комом, то самое время попытаться изменить свою судьбу. Масленичная неделя — подходящий для этого период. Несмотря на то, что праздник проводов зимы ассоциируется в основном с массовыми гуляниями и поеданием блинов, в эти дни каждый при помощи простых ритуалов может обратиться к высшим силам и повернуть свою жизнь в лучшую сторону.

Ведьма Алена Полынь рассказала 5-tv.ru как правильно провести обряд, приносящий счастье в судьбе и укрепляющий семью.

«Понадобится блин, его лучше испечь самостоятельно. Его нужно смазать маслом или медом и произнести: „умасливаю свою судьбу — так и есть“. После этого блин нужно съесть. Таким же образом нужно заговорить еще несколько блинов — часть отдать родным и близким, которым вы желаете счастья, а один оставить на подоконнике. Это подношение предкам — обряд усилит ваш род и сделает его благословенным», — рассказала колдунья.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие начинки в блинах позволят привлечь счастье и любовь, и каковы самые распространенные заблуждения о Масленице.