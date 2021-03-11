Это развод. ТОП-5 российских футболистов, которые невыгодно расстались с женами

Жена игрока ФК «Ростов» Павла Мамаева Алана объявила о начале процедуры развода с именитым супругом. Пара находится в браке с 2013 года, вместе они прожили немало счастливых и тяжелых моментов. В частности, девушка поддерживала мужа во время длительного и скандального судебного разбирательства после драки с участием футболиста. Не разрушил брак и тюремный срок, который Павлу пришлось отбывать в колонии за эту резонансную историю. Но после очередной измены супруга она решила поставить точку в семейных отношениях.

На фоне этого, явно непростого развода, издание ФАН вспоминает другие истории, когда отечественные любители погонять мяч за деньги оставались ни с чем после расставаний с женами. А то и вовсе по уши в долгах.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская

Instagram @andrey.arshavin10, @baranovskaya_tv

Официальной женой экс-игрока сборной России и петербургского «Зенита» телеведущая так и не стала, хоть и потратила на него десять лет своей жизни. Юлия родила спортсмену троих детей, а расставание с ним пережила, будучи на последних месяцах беременности. О своем решении прервать с ней отношения Аршавин сообщил по телефону. С тех пор прошло много лет, но конфликт между футболистом и ведущей продолжается. Аршавин через суд регулярно добивается снижения размера алиментов, которые платит детям Барановской. В конце прошлого года ему удалось сбить его с половины до трех восьмых своего дохода.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина

РИА Новости /Игорь Руссак

От гражданской жены футболист перешел к уже официальной. Свадьбу с журналисткой он сыграл в 2016 году, хотя пара уже пару лет встречалась. Развод, впрочем, случился уже через год — Алиса обвинила его в изменах. Процесс тянулся пару лет, окончательно супруги расстались в 2019-м. В браке у них родилась дочь Есения, которой игрок теперь выплачивает одну восьмую своего дохода.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова

ТАСС / Алексей Даничев

Брак бывшего игрока «Зенита» с дочкой сенатора продлился три года — с 2015-го по 2018-й. Расставались супруги со скандалом: Милана обвиняла футболиста в изменах и насилии, он заявлял, что жена употребляет наркотики. Сыну от этого союза, Артемию, спортсмен выплачивает одну шестую своего дохода.

До брака с Тюльпановой Кержаков был в отношениях с Екатериной Сафроновой. Официальной женой она не была, но родила игроку сына Игоря. После расставания спортсмен смог лишить бывшую возлюбленную родительских прав и теперь воспитывает отпрыска сам. В самом первом браке с Марией Головой у футболиста родилась дочь Дарья. После развода в 2010 году бывшие супруги договорились вместе заботиться о ребенке. Однако известно, что Кержаков не всегда добросовестно исполняет свои отцовские обязанности и копит долги бывшей жене. В частности, в 2020 году против него возбудили производство по долгу в пять миллионов рублей.

Дмитрий Тарасов и Оксана Пономаренко

Instagram @taras2686, @tarasov23

На гимнастке футболист был женат с 2008 года по 2012-й. В браке у пары родилась дочь Ангелина. После того, как игрок ушел от Пономаренко к Ольге Бузовой, экс-супруга пыталась отсудить у него часть имущества, однако потерпела фиаско. Зато смогла добиться, чтобы ей и ребенку он платил ежемесячно фиксированную сумму — 198 тысяч рублей. После того, как у спортсмена накопился долг по алиментам в 16 миллионов рублей, экс-жена обратилась в суд и выиграла не только эту сумму, но и увеличение ежемесячной выплаты до 480 тысяч рублей в месяц.

Брак с ведущей «Дома-2» продлился с 2012 года по 2016-й. Но Бузова не стала требовать от бывшего никаких компенсаций, так как детей у них нет. Периодически она заявляла, что отсудит у него часть совместно нажитого имущества, но до дела так и не дошло.

Денис Глушаков и Дарья Шрамченко

РИА Новости /Владимир Федоренко

Денис и Дарья — земляки, оба выросли в Ростовской области. Поженились они в 2009 году и жили счастливо до лета 2018 года. В разгар ЧМ по футболу жена обвинила Глушакова в изменах и затеяла развод. Он приобрел скандальный оттенок — здесь были и обвинения в угрозах физической расправой со стороны футболиста, и компромат. В итоге пару развели, и суд обязал игрока выплатить ей компенсацию в 42 миллиона рублей. Кроме того, на содержание двух детей Глушаков должен платить 33% заработков и сто тысяч лично бывшей жене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каких условиях Алана Мамаева хочет расстаться с именитым мужем.