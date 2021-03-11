Любишь блог вести, люби и денежки нести. Что думают блогеры о налоге на рекламу?

В России обсуждается предложение обязать иностранные социальные сети платить налоги за рекламу отечественных блогеров. То, что кумиры миллионов зарабатывают немало, ни для кого не секрет: только за 2020 год они положили в свои карманы порядка 18 миллиардов рублей. Такие данные приводит исследовательская компания BloggerBase. И далеко не все звезды TikTok, YouTube, Instagram и других интернет-площадок работают в белую, часть сферы остается в тени. Соответственно, государство не дополучает весьма солидную сумму налоговых выплат. Пока предложение исправить эту оплошность только обсуждается, но в правительстве рассчитывают оформить инициативу в законопроект уже к середине года. В преддверии этого 5-tv.ru решил выяснить, как смотрят на идею поделиться барышами с государством сами блогеры.

Заплати налоги и спи спокойно — слоган вчерашнего дня. Сегодняшние властители умов молодежи хотят не отдыхать, а работать без помех. А помочь им в этом может и должно государство, заявил блогер Артур Кисловский, более известный как ИньЯнь. По его мнению, в нашей стране и так слишком много препон для него и коллег. Поэтому, если бюджет хочет получить копеечку, путь система пойдет навстречу своим не в меру успешным гражданам, зарабатывающим в сети.

«Я бы не сказал, что я радикально против, но и не за. Потому что государство хочет со всего получать налоги, но не хочет ничего давать взамен. Для блогеров очень тяжело в современном обществе, конкретно в России, развиваться. Так как государство и любые охранные предприятия торговых центров только мешают и не дают снимать контент. Очень много законов, которые на каждое твое видео могут наложить какое-то ограничение. Поэтому я за эту идею, если государство будет блогерам помогать развиваться. Потому что это творчество, это такая же работа как у всех остальных. И если они не помогают, то пусть хотя бы не мешают. Тогда мы готовы платить налоги с нашей рекламной деятельности», — сказал молодой человек.

Не видит перспектив у инициативы ни на бумаге, ни в реальности другой представитель отрасли — Кирилл Колесников. По его словам, правила должны быть одни для всех, независимо от того, какой стране принадлежит та или иная социальная сеть.

«Без разницы, какие социальные сети — иностранные, либо российские. Везде реклама должна быть единая — то есть, должна браться за нее единая комиссия либо не браться вообще. То, что сейчас происходит, мне кажется, это вообще абсурд. Не стоит вообще регулировать и табуировать иностранные сети, потому что это, как минимум, странно», — заявил блогер.

Кроме того, остается масса вопросов к тому, как собираются чиновники собирать дань, добавил Колесников. Сейчас, по его словам, все ответственные представители отрасли и так работают по закону, оформляя свою деятельность через ИП.

«Не совсем понятно, как будет регулироваться эта система. Нужно будет создавать какой-то единый механизм, через который будут проводиться все рекламные интеграции, что, как мне кажется, невозможно. В любом случае мы работаем с рекламными агентами и платим налоги в конце года как индивидуальные предприниматели. Мне кажется, этого достаточно», — заключил блогер.

Впрочем, есть среди его коллег и те, кто поддерживает инициативу. Блогер SAM PIKAR, относящийся как раз к тем самым законопослушным звездам сети, заявил 5-tv.ru, что не видит в идее собирать налог за рекламу ничего плохого. Это позволит, по его мнению, сделать доходы всех участников рынка более прозрачными.

«На самом деле не важно, это иностранная социальная сеть или российская, ведь блогер, певец, артист — это все равно индивидуальный предприниматель. И мы всегда платим налоги с любой рекламы, концерта, и это нормально. И то, что введут такой закон, я думаю, это правильно, чтобы было все прозрачно. Я как законопослушный гражданин всегда плачу налоги, поэтому меня эта новость не шокировала. Чтобы мы, блогеры, работали по одной системе, это круто!» — поделился молодой человек.

Стоит отметить, что пока в России попытки заставить иностранные интернет-компании соблюдать местное законодательство не венчаются успехом. Накануне Роскомнадзор начал кампанию против микроблога Twitter — площадке вдвое снизили скорость на стационарных ПК и прикрутили до нуля на телефонах. Такое решение было принято после отказа платформы удалять противоправный контент. 5-tv.ru рассказывал, насколько эффективной обещает быть эта попытка приструнить западный интернет-ресурс.