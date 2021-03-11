Эксклюзивное видео массового ДТП с участием автомобиля актера Долинского

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 200

Предварительно, за рулем Lexus находилась его супруга.

Массовая авария на Большой Дорогомиловской улице, среди участников которой оказалась супруга известного актера Владимира Долинского, попала на камеру уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как белый KIA влетает в красный Mercedes. После чего от удара «корейца» отбросило и он влетел в BMW. В процессе столкновения небольшие повреждения получил Lexus, за рулем которого была актриса Наталья Волкова.

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