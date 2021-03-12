«Подозрительно бедные» российские семьи могут лишить детских пособий

В Министерстве труда и соцзащиты РФ предложили проанализировать начисление пособий на детей «подозрительно бедным» семьям с формально низким доходом. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас деньги на детей от трех до семи лет получают все семьи, «белые» доходы которых ниже установленной в регионе черты бедности. Из-за этого часто получается так, что соцподдержка достается еще и людям с «серыми» и «черными» доходами. Именно поэтому Минтруд и решил изменить правила выплат нуждающимся.

Министерство предлагает, чтобы бедными перестали считаться те семьи, у которых есть несколько домов с жилплощадью более 40 квадратных метров на человека или три новых машины. При этом деньги смогут получить те, кто одновременно владеет квартирой, домом, дачей, участком земли до 25 соток, машиной и гаражом, трактором и мотоциклом. А также те, кто накопил 250 тысяч рублей.

Также Минтруд предложил лишить помощи те семьи, родители в которых не работают без уважительных причин. В министерстве надеются, что таким образом помощь малоимущим семьям с детьми станет более адресной и эффективной.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме объяснили, как можно будет вернуть деньги за коммуналку.