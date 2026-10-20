Месси и Роналду вошли в список номинантов на «Золотой мяч» всех времен

Лионель Месси и Криштиану Роналду вошли в список номинантов на звание лучшего обладателя «Золотого мяча» в юбилейном голосовании: одноименная премия отмечает 70 лет и предлагает болельщикам выбрать лучшего обладателя награды за все время существования.

Голосование стартовало 20 октября на сайте премии. Организаторы составили список из десяти футболистов, которые побеждали не менее двух раз. Месси — абсолютный рекордсмен с восемью наградами, в активе Роналду пять «Золотых мячей».

Трижды награду получали нидерландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен и француз Мишель Платини. Еще пятеро легенд — бразилец Роналдо, немцы Франц Беккенбауэр и Карл-Хайнц Румменигге, испанец Альфредо Ди Стефано и англичанин Кевин Киган — брали приз по два раза.

Есть и неожиданная деталь: голосование платное — один голос стоит евро. Имя победителя объявят 26 октября на торжественной церемонии в Лондоне.

Действующий обладатель «Золотого мяча» —нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отстранении Роналду от матчей сборной Португалии на 30 дней.

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