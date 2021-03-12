Умер петербургский дизайнер Александр Арнгольдт

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Анна Васильева
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Некоторые знакомые модельера считают, что его сгубил COVID-19.

Умер петербургский дизайнер Александр Арнгольдт

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Умер известный модельер из Санкт-Петербурга Александр Арнгольдт. О кончине дизайнера в Facebook сообщили его друзья.

Что именно стало причиной смерти Александра Арнгольдта — пока неизвестно. Некоторые знакомые модельера считают, что его сгубил коронавирус.

Александр Арнгольдт родился в Северной столице. В 1990 году он начал учиться в школе моды и костюма Modesshule в Дюссельдорфе. И уже в 1992 году Арногольдт занял пост стилиста в Alberta Feretti. Свою первую коллекцию модельер представил публике в 1993 году в Пекине. Показы Alexandre Arngoldt проходили в Метрополитен-опера в Нью-Йорке, музее современного искусства в Мюнхене.

Ранее 5-tv.ru писал, что композитор фильма «Гардемарины, вперед!» умер на 87-м году жизни.

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