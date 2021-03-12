Пугачева и Галкин стали звездами на вечеринке-маскараде в честь Насти Ивлеевой

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Анастасия Шадская
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Популярная телеведущая 8 марта праздновала свой 30-й день рождения.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru; Instagram @_agentgirl_; Telegram @tatlerbutler

Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин стали гостями роскошной вечеринки-карнавала от телеведущей Насти Ивлеевой в известном московском ресторане «Прага». Вечером 12 марта там начали отмечать день рождения блогера — на днях жене рэпера Элджея «стукнуло» 30 лет.

В честь этого события Ивлеева устроила настоящий маскарад. Как стало известно 5-tv.ru, сначала на Арбате возле ресторана «Прага» увидели автомобиль Rolls-Royce, принадлежащий Пугачевой. А затем и видео с закрытой тусовки постепенно стали просачиваться в сеть.

Первым в сторис на странице у Ивлеевой в Instagram появилось видео с интерьером ресторана «Прага» в столице — удобная мебель и освежение в приглушенных синеватых тонах. На заднем плане многие с удивлением услышали голос телеведущего Максима Галкина.

Instagram @maxgalkinru; Instagram @_agentgirl_

А следом тот же зал «Праги» появился и в сторис у самого шоумена. Причем компанию ему составляла довольная Примадонна. Для вечеринки Ивлеевой Пугачева выбрала для себя элегантный черный наряд, а вот Галкин, как оказалось позже, прихватил с собой карнавальный костюм.

На опубликованном в Telegram-канале «Татлер-батлер» ролике видно, как Ивлеева активно общается со звездными супругами, видно, что Галкин одет в римский рыцарский доспех с открытыми ногами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маша Распутина порадовала фанатов новым фото Пугачевой.

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