🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 марта, Новая Луна находится в знаке Рыб. Астрологи рекомендуют людям не лениться сегодня, так как в этом случае можно упустить редкую возможность, которую дарит Вселенная — практически любое начинание увенчается успехом. А поэтому принимайтесь за работу и верьте, что у вас все получится.

♈ Овен

Новая Луна настраивает на спокойствии и расслаблении, Овны. То, что вы не можете исправить — отпустите. Излишняя эмоциональность пробудит в вас негативные эмоции и выбьет почву из-под ног, а сейчас очень важно твердо стоять на земле. Вам может показаться, что настали темные времена, но не отчаивайтесь. То, что не ваше, вы не удержите, а преимущество перемен в жизни вы еще оцените в будущем.

Космический совет: на все есть свои причины, примите это и продолжайте путь.

♉ Телец

Для Тельцов, находящихся в отношениях, наступает период особого обострения страстей. Вы и ваш избранник буквально не можете оторваться друг от друга, и это прекрасно. Предайтесь чувственным удовольствиям и не отказывайте партнеру в нежности. Это нужно вам обоим. Дела могут и подождать. Тем, у кого пары пока нет Вселенная приготовила особый подарок. Сегодня, оказавшись в нужное время в нужном месте у вас появится шанс встретить свою любовь.

Космический совет: предайтесь всепоглощающей страсти и любви.

♊ Близнецы

Прошлого не исправить, а будущее так таинственно и непредсказуемо. Так зачем же тратить свою жизненную энергию, оплакивая прошлые поражения и выстраивая воздушные замки? Нет, Близнецы, вам пора жить здесь и сейчас. Настоящий момент — единственное, чем вы действительно можете управлять. Не лишайте себя этого почетного права. Для тех, кто сейчас испытывает финансовые трудности, есть надежда на скорое восстановление благополучия. Все трудности лишь временны.

Космический совет: проживайте каждый день как последний.

♋ Рак

Вам и вашему возлюбленному может быть трудно сходиться во взглядах по некоторым вопросам. Но различия не должны становиться предметом спора и провоцировать конфликты, Раки. Найдите компромисс или просто позвольте другому человеку иметь свое мнение. Примите его опыт и жизненную позицию, если она не диаметральна вашей, конечно. Сегодня вам может показаться, что вы одиноки в толпе, но не давайте власти этому чувству. Будьте честны с собой и близкими, будьте открыты. И все получится.

Космический совет: не спорьте, сегодня лучше быть активным слушателем.

♌ Лев

Львы, для вас 13 марта — день уюта, гармонии и любви. В последнее время вы часто сталкивались с недопониманием. Причина тому — нежелание идти на компромисс даже с близкими людьми. Конечно, обидно слышать в свой адрес слова обвинения и бесконечные упреки. Но разве вы поступаете иначе? Пора выстраивать адекватный диалог. Начните менять пространство вокруг. Но помните: главное — ваши установки и искренняя любовь к окружающим.

Космический совет: переосмыслите свое поведение и отношение окружающих к вам.

♍ Дева

Девы, вы так устали не от того, что взвалили на плечи непосильную ношу, а из-за вещей, которые вас просто не радуют. Как долго вы будете жертвовать собственным счастьем во благо окружающих? Не каждый из них готов на соразмерный поступок. Хотите, чтобы жизнь наладилась? Откажитесь от рутины. Займитесь тем, чего по-настоящему хотите. Только прислушавшись к тому, что говорит вам ваше сердце, вы станете счастливы.

Космический совет: направьте энергию на созидание. Сердце подскажет, как поступить.

♎ Весы

Любовь, а не деньги. Любовь, а не гордость. Любовь, а не слава. Весы, вы понимаете намек? Окружающие люди искренне заботятся о вас, желая мира, уюта, счастья и добра. Будьте благоразумнее — примите эти подарки с благодарностью и легким сердцем. Поверьте, вы еще успеете проявить характер. Но вот завоевать доверие вновь — задача трудная. Уделите внимание действительно важным проблемам.

Космический совет: будьте терпеливы и добры к окружающим.

♏ Скорпион

Знать все невозможно, но для того и существуют друзья и близкие, чтобы обращаться к ним, когда вопросов в голове явно больше, чем ответов. Скорпионы, не отвергайте помощь, если ее предлагают. И не стесняйтесь просить о ней сами. Вам нужна поддержка, и вы ее получите. В дружеской беседе, поверьте, могут родиться нужные вам слова. И мир станет для вас более понятным местом.

Космический совет: ищите ответы на вопросы в беседе с близкими.

♐ Стрелец

Стрельцы, если вы уже нашли того или ту самую, то близки к «долго и счастливо» как никогда раньше. Сосредоточьтесь на сходстве, а не на различиях. Сомнения? Отбросьте. Настало время решительных действий: звонков, разговоров или, как говорят в голливудских фильмах, «переходов на следующую ступень». Создайте вокруг себя зону любви и понимания, чтобы узнать интересующего вас человека получше.

Космический совет: отбросьте сомнения.

♑ Козерог

Судьба успешного человека кажется нам чередой удач — тут ему выпал шанс, тут у него открылась возможность. Но осмотритесь, Козероги! Взяли ли вы от Вселенной все, что она вам предложила? Немногие могут дать на этот вопрос однозначный ответ: «Да». Так пусть воин внутри вас воспрянет ото сна и воспользуется всеми возможностями. Он будет сражаться с фортуной и забирать то, что принадлежит ему по праву.

Космический совет: найдите возможности, что ранее были скрыты.

♒ Водолей

Водолеи, хотя в целом март благоволит духовным изменениям, не позволяйте себе окунуться в пучину бессмысленных личностных реформ. Пусть умеренность сегодня станет вашим кредо. Избавьтесь от глубокой саморефлексии; в конце концов, близкие вас любят такими, какие вы есть. Откажитесь от болезненных ограничений, делайте так, как подсказывает вам сердце, ибо Вселенная сегодня даст вам передышку.

Космический совет: откажитесь от самокопания, обратитесь к медитации.

♓ Рыбы

Вы должны стать опорой для окружающих, Рыбы. Возможно, это будет непросто, но слабину давать нельзя. Едва ли Вселенная будет проверять на прочность именно вас, но вот окружающим ваша помощь точно понадобится. Не позволяйте обстоятельствам отразиться на чувствах. Хотя бы внешне сохраняйте лицо и дарите оптимизм тем, кто рядом.

Космический совет: подставьте плечо товарищу.

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