Видео: Людмилу Лядову со скандалами похоронили в гробу почти за полмиллиона рублей

Гроб, в котором хоронили народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову, стоил около 490 тысяч рублей. Он был изготовлен итальянскими мастерами из красного дерева и дуба и отделан шелком и бронзой. Об этом сообщают «Дни.ру».

Портал пишет, что более скандальной панихиды, чем похороны Лядовой, в Москве давно не было. Так, само место прощания было выбрано странное — Новодевичий монастырь, весь затянутый строительными лесами из-за идущего там ремонта. Также упоминается некий «благодетель» артистки, который изначально планировал кремировать ее тело, а урну с прахом поместить в колумбарий, чтобы сэкономить на похоронах.

«Так, конечно, проще и дешевле. Но я знаю, что двоюродная сестра покойной Ирина Озерная была категорически против. Был жуткий скандал! Именно поэтому положили Лядову на окраине города — на Кунцевском кладбище, а не в центре, не на Новодевичьем, как планировалось днем ранее», — цитируют «Дни.ру» актрису и певицу Алену Кравец.

Собеседница портала также считает, что после похорон известной артистки непременно начнется некрасивый дележ ее наследства.

«С понедельника (15 марта — Прим. ред.) на первой и второй кнопках начнутся ток-шоу, где друзья и коллеги будут мыть кости и делить наследство Лядовой. Там ситуация очень некрасивая», — намекнула Кравец.

Портал также обратил внимание, что проститься с Лядовой пришли всего около 100 человек, а из звезд были замечены только певцы Юлиан и Игорь Наджиев, а также Нонна Гришаева. После панихиды в Новодевичьем монастыре народную артистку РСФСР Людмилу Лядову похоронили рядом с матерью на Кунцевском кладбище в Москве.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, известная певица Людмила Лядова скончалась на 96-м году жизни в Москве. Печальную новость сообщила бывший администратор исполнительницы Галина Горбенко.

В конце февраля Лядову госпитализировали с диагнозом коронавирус. Через некоторое время состояние артистки ухудшилось, ее перевели в реанимацию, где она и умерла 10 марта.