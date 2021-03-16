Юрий Стоянов рассказал о денежных штрафах на шоу «Маска»

Еще один участник популярного телевизионного шоу «Маска» раскрыл инкогнито и покинул проект. Им стал знаменитый актер Юрий Стоянов, который выступал на программе в костюме Банана. Артист рассказал, что когда подписывал контракт, даже не посмотрел на графу о штрафах за «разглашение», поскольку нарушить честное слово, которое он дал, для него страшнее потери денег.

«Мне неловко даже говорить про это, но я не знаю, не обратил внимания. Лично для меня неважно, какой там штраф — десять миллионов или 100 рублей. Я дал честное слово, мы ударили по рукам, что все остается в тайне. Для меня это принципиально! Ели ты дал слово, то ты молчишь», — признался актер в интервью Teleprogramma.pro.

Артист также поделился мнением, что у продюсера Иосифа Пригожина, который заявил, что для него были предусмотрены увеличенные штрафы, финансовые санкции за «разглашение», вероятнее всего, были точно такими же, как и у других участников.

«Могу предположить, что такие штрафы не только для Иосифа Пригожина, но и для всех участников шоу и для тех, кто делает „Маску“, — гримеров, водителей, осветителей, режиссера и так далее», — пояснил актер.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, певица Азиза призналась, что на протяжении довольно долгого времени обманывала и морочила голову своему итальянскому жениху. Правда, делать это 56-летняя артистка была вынуждена ради того, чтобы сохранить в тайне свое участие в шоу «Маска».