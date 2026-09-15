«На меня похож»: Зверев высказался о внешности Киркорова

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 76 0

Теперь поклонники сравнивают двух знаменитостей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Сергей Зверев положительно оценил изменения во внешности Филиппа Киркорова

Народный артист России Филипп Киркоров после того, как стал работать над своей внешностью, помолодел. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказал стилист и шоумен Сергей Зверев на показе Никиты Карстена в театре Маяковского.

«Я вижу, что намного лучше стало, в лучшую сторону (изменился Киркоров. — Прим. ред.). Он помолодел, он похорошел, он расцвел. <…> Как вот он выглядел и как сейчас? Конечно, намного лучше», — заметил стилист.

После того как певец начал активно корректировать свою внешность, Звереву стали приходить сообщения, в которых поклонники сравнивали двух знаменитостей.

«Мне пишут, что на меня стал похож», — отметил шоумен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Зверев возмутился слишком откровенными сценическими нарядами отечественных артистов. Например, он осуждает тех, кто выступает в стрингах. Стилист припомнил случай, когда у одной из певиц на сцене белье начало закатываться, при этом сама исполнительница в это время чуть ли не на шпагат садилась.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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