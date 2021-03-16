Играл в футбол и совсем не пил: Знакомые о подозреваемом в зверской расправе над мужчиной в Москве

Молодого уроженца Петербурга, который подозревается в жестоком убийстве в Москве, друзья охарактеризовали положительно. По данным 5-tv.ru, он занимался спортом — американским футболом. Кроме того, увлекался танцами. В общении проявлял себя исключительно с хорошей стороны. Однако знакомые допускают, что парень мог злоупотреблять запрещенными веществами.

«Мог… Он часто занимался съемками танцевальных мероприятий. Это единственное объяснение для меня. В голове не укладывается… Он супер добрый человек…», — рассказал один из них.

Другой знакомый сообщил, что молодой человек не пил даже алкоголь, но употреблял снюс (жевательный табак — Прим.ред.).

Как писал 5-tv.ru ранее, предполагаемый злоумышленник избил ногами, а после набросился с молотком на некоего мужчину на юго-западе Москвы. Момент чудовищной расправы попал на камеры наблюдения. Подозреваемый доставлен в Следственный комитет. На допросе он признался, что принял прохожего за ведьму и решил расправиться с нечистой силой.