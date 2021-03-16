Российский хоккей сегодня потрясла трагедия. В 19 лет после трагического происшествия во время матча с ярославским «Локомотивом» умер капитан МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов.

За жизнь подающего надежды хоккеиста врачи реанимационного отделения клинической больницы им. Н. В. Соловьева боролись почти четверо суток. Все это время рядом с ним находился его отец, который до последнего верил, что организм сына справится. Но чуда не произошло.

«Шайба попала в сонную артерию. На восьмой минуте завели сердце. В данный момент он интубирован полностью. Аппараты дышат за него и производят работу сердца», — рассказывал в интервью сайту KP.RU Рамиль Файзутдинов.

Все расходы на лечение клуб взял на себя, а в Ярославль прилетели руководители «Динамо». Борьбу за жизнь спортсмена учредитель ХК «Динамо» Наталья Скарлыгина восприняла как личную.

«Он дорог мне как самый родной человек. Задействованы все ведущие нейрохирурги и власти, спецтранспорт с вечера 12.03 готов к перелету. И хоть я чувствую себя беспомощной, я верю! Наши молитвы будут услышаны и Тимур победит!» — подчеркнула она тогда.

Но несмотря на все старания, чуда не произошло. Тимура не стало 16 марта.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, трагедия произошла 12 марта в Ярославле. После броска шайба попала в голову петербургского хоккеиста. Игра была тут же остановлена, а Файзутдинова после оказания первой медицинской помощи госпитализировали прямо с ледовой арены.

Соболезнования семье и близким поступают со всего спортивного мира.