Трагическая ошибка: как Файзутдинов мог избежать смерти — объясняет главврач сборной

|
Егор Измалкин
1 767

Игрок МХК «Динамо-Петербург» скончался 16 марта после полученной в матче с ярославским «Локомотивом» травмы. Ему было всего 19 лет.

Фото, видео: Ska.ru; 5-tv.ru

Игрок МХК «Динамо-Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов мог избежать смерти из-за влетевшей в него шайбы, если бы не стал пренебрегать защитными элементами на шлеме. Такое предположение сделал главный врач сборной России по хоккею Егор Козлов в интервью 5-tv.ru.

«Шайба попала в ту область, защита которой предполагается. Предполагается пластмассовый элемент, который защищает ухо. Этот элемент должен был сработать, если бы он там был», — пояснил специалист.

МХК "Динамо-Санкт-Петербург"

Подобная ситуация не редкая, отметил Козлов — многие молодые игроки отказываются от защиты уха о разным причинам. Кому-то в нем плохо слышно, а кто-то дает дань моде и смотрит на старших товарищей, которые играют без необходимого элемента.

«Это неверно, на мой взгляд. Хоккей — очень травмоопасный вид спорта. Нивелировать такие вещи — это ошибочно. <…> Чтобы так она попала и повредила сосцевидный отросток височной кости — это такое стечение обстоятельств», — объяснил врач, добавив, что у игроков также по угрозой находится шейный отдел.

Матч петербургского молодежного клуба «Динамо» и ярославского «Локомотива» состоялся 12 марта. После полученной травмы головы Тимура Файзутдинова экстренно госпитализировали. Медики в реанимации почти четверо суток боролись за его жизнь, но в итоге спортсмен скончался. Ему было всего 19 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минспорта РФ потребовали пресечь повторения трагедии с Файзутдиновым.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.96
-0.27 86.99
-0.36
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети

Последние новости

7:31
В Москве арестовали главу ООО «ФСБ» за взятку в 24 миллиона рублей
7:30
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
7:21
Главная боль в жизни Вики Цыгановой — почему она не смогла стать матерью?
7:20
Пять звездных браков, которые оказались фиктивными
7:18
День святого Герасима или «Кикимора»: что можно и нельзя делать 17 марта
7:13
Почему Виктор Дробыш обвинил Николая Баскова в расточительстве?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Как определить влюблен ли в вас мужчина согласно его знаку зодиака
Идеальные пары по знаку зодиака, которые будут счастливы вместе
Можно крестить и пить вино? ТОП-4 малоизвестных факта о Великом посте

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака