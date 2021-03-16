Игрок МХК «Динамо-Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов мог избежать смерти из-за влетевшей в него шайбы, если бы не стал пренебрегать защитными элементами на шлеме. Такое предположение сделал главный врач сборной России по хоккею Егор Козлов в интервью 5-tv.ru.

«Шайба попала в ту область, защита которой предполагается. Предполагается пластмассовый элемент, который защищает ухо. Этот элемент должен был сработать, если бы он там был», — пояснил специалист.

МХК "Динамо-Санкт-Петербург"

Подобная ситуация не редкая, отметил Козлов — многие молодые игроки отказываются от защиты уха о разным причинам. Кому-то в нем плохо слышно, а кто-то дает дань моде и смотрит на старших товарищей, которые играют без необходимого элемента.

«Это неверно, на мой взгляд. Хоккей — очень травмоопасный вид спорта. Нивелировать такие вещи — это ошибочно. <…> Чтобы так она попала и повредила сосцевидный отросток височной кости — это такое стечение обстоятельств», — объяснил врач, добавив, что у игроков также по угрозой находится шейный отдел.

Матч петербургского молодежного клуба «Динамо» и ярославского «Локомотива» состоялся 12 марта. После полученной травмы головы Тимура Файзутдинова экстренно госпитализировали. Медики в реанимации почти четверо суток боролись за его жизнь, но в итоге спортсмен скончался. Ему было всего 19 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минспорта РФ потребовали пресечь повторения трагедии с Файзутдиновым.