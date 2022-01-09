Все валится из рук: ТОП-5 самых невезучих знаков зодиака

Прекрасная карьера, хорошие гонорары, большая семья и замечательные друзья — никто бы не отказался от таких перспектив! Проблема заключается лишь в том, что некоторым людям приходится годами добиваться «особо положения», а другие и вовсе уходят из жизни, не оставив никакого наследия.

В чем же кроется секрет успеха? По мнению астрологов, ответ на этот вопрос есть в натальной карте каждого человека. Так, например, взглянув на гороскоп, можно понять, каким знакам зодиака добиться поставленных целей будет очень непросто.

Рак

Представители этого знака совершенно не умеют планировать жизнь, в чем и кроется главная причина всех бед, утверждают астрологи. Раки удивительно неприспособленны к существованию в одиночестве, а потому предпочитают прятаться в «раковину», чем решать возникающие проблемы. Они действуют спонтанно, исходя из сиюминутных желаний, а такая стратегия очень проигрывает в сравнении с жесткой аналитикой и здравым расчетом.

Удивительно, но наравне со всем вышесказанным, Раки обладают поразительно высокой самооценкой. Правда, это скорее большой минус, чем положительное качество: личности с такими характеристиками не допускают критики в свой адрес, а потому зачастую действуют необдуманно, что и приводит к печальным последствиям.

Дева

С Девами дело обстоит немного лучше. Представители этого знака притягивают неудачи, лишь когда отказываются «смотреть правде в глаза». Завышенные требования и ожидания и, как следствие, разочарование в окружающих — вот что способно загнать их в депрессию.

Еще одно отрицательное качество Дев — нежелание следовать зову сердца. Эти личности предпочитают конкретику и цифры, а потому упускают миллион возможностей добиться успеха, решившись на авантюру.

Козерог

Проблема всех Козерогов — присущий от рождения консерватизм. Рожденные под этим знаком зодиака люди очень долго думают, прежде чем решиться на поступок. Более того, у них всегда есть под рукой «идеальный план», отступиться от которого едва ли не великий грех.

Если когда-нибудь Козероги захотят изменить жизнь к лучшему, то стоит все же начать с самих себя. Например, быть более терпимыми и мобильными.

Водолей

Постоянно преследуют неудачи и Водолеев. Причин тому много, но главная — стремление создать вокруг себя мир-иллюзию из сказки, что, безусловно, опасно. Мешает этим личностям и привычка идеализировать людей и события. Чтобы перестать быть заложником фантазий, представителям этого знака просто необходимо пожить в одиночестве и начать решать серьезные проблемы.

Рыбы

Рыбам повезло в жизни значительно больше остальных персон из этого списка. Главная причина их неудач лишь в постоянной апатии. Представителям этого знака часто кажется, что Вселенная обделила их приятными сюрпризами, а судьба уготовила массу препятствий. Это, конечно, не так.

Рыбам достаточно быть более благосклонными к себе и не страдать без повода — все вокруг тут же заиграет яркими красками.

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