«У него больше»: ТОП-5 фраз, которые точно приведут к разводу

Словом можно не только ранить близкого человека, но и полностью испортить отношения с ним. И для этого необязательно произносить явные гадости. Есть фразы, которые негативно влияют на подсознание. Психолог и НЛП тренер Екатерина Есичева рассказала 5-tv.ru, чего не стоит говорить партнеру, чтобы не разрушить брак.

«У него больше»

Первая заповедь счастливых отношений — не сравнивай! Супругам нужно забыть, что у других людей что-то больше, лучше и красивее. Особенно это правило касается интимной жизни.

«Не сравнивайте своего мужчину, а особенно ваши какие-то интимные моменты в жизни с другими мужчинами, которые у вас были», — сказала психолог.

«Не нравится — уходи»

«Не нравится — уходи», а также «Не нравится — разводись». Эти фразы могут запрограммировать любого, кто слышит их слишком часто.

«Рано или поздно у мужчины или у женщины создастся подсознательная программа, что действительно пора уйти», — отметила Екатерина Есичева.

«Ты должен»

Еще одна фраза, которая может разрушить ваши отношения.

«„Ты должен заботиться обо мне», «Ты должен нас возить отдыхать»: представим стул над головой, который вы все время носите и вашему партнеру на голову одеваете. Это очень тяжело, когда вы отправляете такую энергию вашему партнеру. Никто никому ничего не должен», — пояснила специалист.

По словам Есичевой, в семейной жизни все должно происходить по обоюдному желанию.

«Мне все надоело»

«Я устала», «Мне все надоело», «Мир такой плохой», «И ты тоже какой-то плохой, ты ничего не делаешь» — запретные фразы по мнению Есичевой.

Специалист утверждает, что не каждый, даже самый терпеливый человек, готов выслушивать постоянное нытье и жалобы. И даже если люди безумно любят друг друга, вечная позиция «жертвы», которую выбирает один из партнеров, может навредить семейной идиллии.

«Мне ничего не надо»

«И как ни странно, слова, что вам ничего не надо, тоже могут привести к разводу. Когда вам говорят комплименты, вы говорите: „Ой, не надо, это все не про меня“. Когда вам мужчина хочет вручить подарок, а вы: „Ой, мне не надо, это мне не надо, это дорого“. Вы отказываетесь, вы не пускаете мужскую энергию в себя, и не позволяете ему освободиться», — добавила психолог.

В таком случае, между партнерами не происходит обмен энергией, что тоже может привести к разводу.

Екатерина Есичева дала совет парам, которые хотят сохранить любовь и не наговорить лишнего.

«Начинайте брать, перестаньте все время чего-то ждать, начинайте отдавать сами, становитесь счастливыми, энергичными, и тогда ваши отношения будут крепкими», — подытожила НЛП тренер.

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