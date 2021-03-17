«Упражнение на силу воли»: что делать верующим, нарушившим пост?

В понедельник, 15 марта у православных христиан начался Великий Пост. Во время этого периода, который длится семь недель, необходимо воздержаться от употребления пищи животного происхождения, однако многим людям сложно изменить свой привычный рацион даже ради духовного очищения. Что же делать, если во время поста очень хочется употребить в пищу что-то запретное?

Как сообщил 5-tv.ru настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митино, священник Григорий Геронимус необходимо помнить о правильной мотивации. Чтобы избавиться от соблазна нарушить пост, нужно понимать, что этот период длится раз в году и при его помощи можно оздоровить свой дух. Священник также посоветовал правильно расставить приоритеты.

«Пост можно сравнить с упражнениями спортсмена. Ему, может быть, не хочется поднимать гири, но еще больше не хочется быть слабым, больным. Наоборот хочется быть сильным и здоровым, так и здесь — не хочется человеку питаться только постными продуктами, но хочется при этом иметь здоровую духовную жизнь. Пост — это такое упражнение на силу воли, хочется одно, но воля наша подсказывает, что полезно для тебя другое. Надо подумать, что для тебя важнее — удовлетворение сиюминутного желания или верность матери Церкви», — поделился настоятель храма.

Однако, все же ошибки случаются. Некоторым людям, особенно соблюдающим пост впервые, тяжело бороться с соблазнами. Иногда воздержание дается особенно трудно и человек, как бы он внутри себя не боролся, все же может съесть что-то запретное.

В этом случае, по словам священника, лучше не бросать дело на полпути, а смириться со своей слабостью, покаяться в ней и дальше продолжить путь по восхождению к духовным вершинам.

«Бывает, ничего, не надо расстраиваться. Нужно пойти в храм и на исповеди об этом сказать, покаяться. Жизнь христианина состоит не только из одних удач, а также из падений. Вот мы идем куда-то, куда Господь нас зовет за собой, но вдруг упали, согрешили. Самое главное не остаться лежать на этом месте, а встать и идти дальше. Продолжаем поститься, главное не унывать и не отчаиваться» — сообщил настоятель храма.

Верующим следует так же помнить, что существуют противопоказания к посту по состоянию здоровья, которые не стоит игнорировать. Кроме того, Великий пост не заключается лишь в изменении рациона, помимо этого необходимо вести примерную жизнь христианина.

«Не всем надо поститься по всей строгости устава, у кого-то разные болезни. Этот год особенно был сложный из-за коронавирусной инфекции, возможны послабления в посте. Помните, это не только пища, но и духовные упражнения. Нужно больше молиться, больше бывать в храме и делать больше добрых дел» — закончил Григорий Геронимус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно, а что нельзя употреблять в пищу во время соблюдения Великого Поста.