В понедельник, 15 марта, у православных христиан начался Великий пост. В понимании большинства это время добровольных ограничений. Прежде всего речь идет, конечно, о питании.

Кто-то отказывается от еды по зову сердца, следуя давним традициям, другие же используют момент, чтобы наконец «почистить» организм и даже похудеть. Как бы то ни было, и те, и другие стараются следовать всем строгим канонам Великого поста. Но полезно ли это?

Как рассказал 5-tv.ru настоятель храма Всемилостивого Спаса в столичном Митино, священник Григорий Геронимус, настоящий пост, длящийся ровно 48 дней, считается очень строгим. Особенно, первые три дня, когда по факту противопоказано любое употребление пищи.

«Мы должны понимать, что этот устав писался не для нас — жителей мегаполисов, а для монахов, которые жили в монастыре и привыкли к длительному воздержанию. Прежде важно посоветоваться со своим священником и взвесить все „за“ и „против“, потому что кому-то поститься не позволяет здоровье, кому-то — другие жизненные обстоятельства», — подчеркнул настоятель.

Если верующий уже принял решение о воздержании, ему будет полезно узнать, что самая строгая не только первая неделя, но и последняя, та, что предшествует Пасхе. В это время запрещено употреблять молочные и мясные продукты, а также рыбу. В рацион можно вносить исключительно пищу растительного происхождения — фрукты, овощи, бобовые, орехи. Все то, что дарит земля.

Однако в середине Великого поста иногда действуют послабления. Так, например, по выходным не возбраняется выпить немного виноградного вина. Кроме того, по субботам и воскресеньям (исключение составляет суббота накануне Пасхи) можно употреблять и масло, напоминает »Утро.ру».

«Великий пост — это не только время, когда мы накладываем на себя какие-то ограничения в плане нашего меню. Это еще и время, когда мы должны чаще бывать в храме, побольше молиться дома, читать духовную литературу, делать добрые дела, ставить себе цель избавиться от греховной привычки. Это все составляет Великий пост, а не только воздержание от продуктов животного происхождения», — подвел итог беседы Григорий Геронимус.

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