Под какими знаками зодиака рождаются самые слабые мужчины?

Астрологи назвали три знака зодиака, представителей которых едва ли можно назвать сильными мужчинами. Такие кавалеры не станут красиво ухаживать и окутывать избранницу заботой, не будут вкладывать все силы в отношения и заставят женщину принимать решения. Есть здесь, конечно, как и в любом правиле, исключения, но с этими тремя лучше быть повнимательнее.

Телец

Парни этого астрологического символа — абсолютные потребители. Они никогда не догадаются, что избранница ждет внимания и широких жестов. Даже о подарке на день рождения они могут забыть, если им заранее не напомнить, еще лучше — сказать, что и когда нужно своей даме вручить. Иначе ждать нечего. Если женщина из скромности отказывает себе в удовольствиях и не требует сверх меры, Телец только рад. Более того, вместо возлюбленной он скорее побалует самого себя, да еще и с шиком и размахом.

Дева

Мужчина-Дева не способен на романтические приключения и авантюры. Он долго принимает решения и не может сделать первый шаг — вероятнее всего, вы успеете выйти замуж за другого, пока такой парень будет собираться с вами познакомиться. Кроме прочего, представители этого знака зодиака страшно боятся неизвестности и предпочитают холодный расчет в любом деле. Они не любят эксперименты и не умеют импровизировать. Так что на спонтанную поездку в горы или романтический ужин на крыше небоскреба можете не рассчитывать, дамы.

Рыбы

Рыбы очень быстро устают в отношениях. Им не хочется тратить энергию на поддержание домашнего очага, постепенно все их ухаживания за избранницей сходят на нет. Зачем стараться, если женщина уже рядом и не ничего не требует, думают они. Мужчины этого знака часто бывают болезненными, но самое интересное, что из такого положения вещей они умудряются извлечь выгоду, пишет Instagram-аккаунт n__goroskop. В детстве за ними в моменты слабости ухаживают мамы, во взрослом возрасте эту «почетную должность» занимает жена. Так что готовьте носовые платки!

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