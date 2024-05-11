В МИД заявили о применении ВСУ британского оружия при атаках на регионы России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

МИД: ВСУ активно используют британское оружие при атаках на регионы России

В МИД заявили о применении ВСУ британского оружия при атаках на регионы России

Фото: Reuters / ABACA

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Тема:
Спецоперация

Великобритания, как отмечается, пытается продемонстрировать свои лидерские амбиции в НАТО и Европе с помощью накачки Незалежной оружием.

ВСУ активно используют поставляемое Британией оружие для атак против российских регионов. Об этом ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«По оценкам самих англичан, с 2022 года Лондон уже выделил на военные нужды Украины около 7,1 миллиарда фунтов стерлингов. При этом поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», — сказал дипломат.

Британия, указал Беляев, остается одним из крупнейших военных доноров Украины и активно лоббирует поставки оружия ВСУ другими странами. Выделение Незалежной нового пакета помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов, о котором сообщил британский премьер Риши Сунак, связано с попыткой страны продемонстрировать лидерские амбиции в НАТО и Европе, убежден дипломат.

Отказ Британии от конфронтационного курса является необходимым условием для восстановления двусторонних политических и торгово-экономических связей с Россией, подчеркнул Беляев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на 400 миллионов долларов.

Тема:
Спецоперация
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