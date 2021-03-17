Военный броневик «Тигр» протаранил легковое авто в Крыму— видео

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Георгий Иванов
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В результате аварии пострадала женщина, сидевшая за рулем иномарки, и ее пассажир.

Фото, видео: Depositphotos ; Telegram @urd_news

В Крыму произошло ДТП с участием легкового автомобиля и военного внедорожника «Тигр». Момент аварии зафиксировала камера видеорегистратора одной из проезжающих мимо машин.

На кадрах видно, как колона армейской техники движется по дороге в сопровождении полиции. Тяжелый военный бронеавтомобиль набирает скорость, чтобы обогнать идущий впереди небольшой грузовик, выезжает на встречную полосу, и врезается в Daewoo Matiz.

В результате аварии пострадала женщина, которая была за рулем иномарки, и пассажир, сидевший в легковом авто. Они в оперативном порядке были госпитализированы в ближайшую больницу в Ялте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семнадцать человек пострадали в крупном ДТП под Рязанью, в Москве автоледи на белом MINI Cooper протаранила автобус, а в Приморье грузовик влетел в городской автобус с пассажирами.

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