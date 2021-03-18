🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 марта, растущая Луна в Тельце указывает путь ищущим и дарит передышку уставшим. Некоторым знакам стоит быть решительнее.

♈ Овен

Нередко вам приходится отстаивать свое право на свободу. И сегодня как раз такой день. Вы встретите противостояние вашему желанию побыть наедине с собой и своими мыслями. Не рубите с плеча, доказывая близким свое право, будьте спокойнее. Вам поможет случай, только дождитесь его.

Космический совет: случай вам поможет.

♉ Телец

Вы много думаете об ошибках прошлого, раз за разом прокручивая в голове, как бы поступили, если отмотать назад. Но есть только настоящее, Телец. Не зацикливайтесь на том, что осталось позади. И главное — примите, что ваши ошибки подарили вам бесценный опыт. Усвойте урок и идите дальше.

Космический совет: примите ошибки прошлого как урок.

♊ Близнецы

Вы вновь на пороге важного решения и не можете понять, что слушать — голос разума или интуицию. Постарайтесь расслабиться и отвлечь мысли от вашей проблемы. Решение придет само, как только вы перестанете терзать себя сомнениями. Возможно, вы не сможете объяснить свой выбор окружающим, но сами останетесь довольны.

Космический совет: сделать выбор поможет отрешение от проблемы.

♋ Рак

В последнее время вы много внимания уделяли мнению других людей. Пришел момент, когда стоит закрыть глаза на окружающих и вспомнить о собственных интересах. Сегодня ваша личная свобода важнее других вещей. Не бойтесь, никто вас не осудит.

Космический совет: вспомните о своих интересах.

♌ Лев

На любую историю всегда можно взглянуть с нескольких сторон. Вы привыкли видеть все через собственную призму, и порой загоняете себя в угол. Попробуйте встать на другую сторону, возможно, вы утрируете то, как принимает случившееся другой человек. Даже если вы причинили ему страдания, это не повод себя проклинать. Попробуйте выйти с ним на честный и открытый разговор. Проявите инициативу, и вам не откажут.

Космический совет: вызовите на диалог того, кому причинили боль.

♍ Дева

Заглядываясь на чужую жизнь, вы забываете о собственной. Взгляните на себя, вспомните, как много людей любит вас и ценит. Только через благодарность к ним и Вселенной вы сможете прожить до конца то, что вас терзает уже пару месяцев. Совсем скоро жизнь покажется вам прекрасной, захочется чего-то нового. Потерпите, осталось немного!

Космический совет: обратите взор на себя.

♎ Весы

События последних дней заставляют вас нервничать и перенапрягаться. Но бросая все силы на преодоление стресса, вы опустошаетесь. Попробуйте отвлечь себя от источника тревог хотя бы на полдня. Прогуляйтесь на природе, проведите время наедине с собой. Долгожданное спокойствие придет.

Космический совет: отвлекитесь от источника тревог.

♏ Скорпион

Путь к победе редко проложен по прямой. На вашем постоянно появляются крутые повороты и изгибы, но вы уже научились проходить их без потерь. Осталось только восполнить силы. Проведите этот день максимально расслабленно. После приятной передышки вас ждут новые испытания, но вы уже знаете, что справитесь.

Космический совет: дайте себе передышку.

♐ Стрелец

Вы смотрите на жизнь с точки зрения пессимиста. Вас можно понять: накопились проблемы, в том числе, финансовые. Но это временное явление, и вы втайне от себя об этом догадываетесь. Взгляните на ситуацию иначе, вспомните свои победы за последнее время. Стоит вам вернуть себе бодрость духа, колесо судьбы повернется в вашу сторону.

Космический совет: прочь пессимизм, Фортуна любит вас!

♑ Козерог

Вам кажется, что в последнее время деньги утекают как песок. Может, стоит остановиться и подсчитать, на что уходят средства? Не отказывайте себе в том, что действительно доставляет удовольствие. Но обратите внимание на мелкие траты, возможно, именно в них причина вашего расстройства. Грамотный подход к планированию бюджета, которым вы всегда гордились, поможет привести дела в порядок. И новые источники дохода не заставят себя ждать.

Космический совет: приведите в порядок финансовые дела.

♒ Водолей

Вы много думаете о том, чего не успели достичь к своим годам. Подсчетом несостоявшихся побед не поможешь себе, Водолей. Отгоните прочь эти мысли и сосредоточьтесь на настоящем. Перед вами множество возможностей, которые есть шанс не упустить. Идите вперед!

Космический совет: хватит сожалеть о несбывшемся.

♊ Рыбы

Вы возлагали много надежд на некое событие, которое не состоялось. И теперь горечь разочарования съедает вас изнутри. Вам следует вспомнить, что надежда — глупое чувство. Не стоит опираться на него в важных вопросах, если нечем его подкрепить. Усвойте этот урок без сожалений и обид. Впереди еще много интересного!

Космический совет: помните, что надежда — глупое чувство.

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