«Будем вкалывать плазму»: У Регины Тодоренко выявили неизлечимую болезнь

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Рита Цветкова
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Телеведущая показала на видео последствия недуга и рассказала о своих методах борьбы с ним.

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в Instagtram о неизлечимой болезни — врачи диагностировали у знаменитости витилиго. В случае артистки недуг выражен не ярко, на ее теле всего один участок кожи белого цвета — под коленом.

Витилиго — нарушение пигментации, при котором на из кожи исчезает окрашивающий ее меланин. Предположительно, это происходит в результате действия некоторых лекарств и химических веществ, а также после воспалительных и некротических процессов на коже. К развитию заболевания могут приводить также нейроэндокринные и аутоиммунные факторы. При этом в настоящее время природа витилиго до конца не изучена, нет и гарантированного способа избавиться от данного заболевания. 

«Друзья мои, я забыла вам сказать. У меня же какая-то есть неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду лечить. Она неизлечимая, но я все-таки стараюсь ее устранить. Вот здесь у меня белое пятно, сейчас мы сюда будем вкалывать плазму», — рассказала Тодоренко в Instagtram-сторис.

Instagram @reginatodorenko

Как призналась звезда передачи «Орел и Решка», раньше она очень стеснялась своей особенности и закрашивала кожу, чтобы никто не заметил несовершенства. Теперь, когда бодипозитивное движение захлестнуло мир, и на главных подиумах блистают модели вроде Винни Харлоу (у манекенщицы и «ангела» Victoria's Secret тоже витилиго — Прим. ред.), принять себя Регине стало гораздо проще. Телеведущая также вспомнила, что легендарному певцу Майклу Джексону это заболевание не помешало стать одним из самых популярных артистов в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко заявила об угасающих чувствах к мужу и отцу ее сына Михаила — музыканту Владу Топалову.

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