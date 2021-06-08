До и после: как сложилась личная жизнь героев шоу «Холостяк»

Шоу «Холостяк», где богатые и знаменитые мужчины ищут себе невесту, бьет все рекорды по просмотрам. Еще бы: 25 красавиц со всей России борются за сердце и внимание селебрити — это ведь так интересно!

Совсем недавно завершился восьмой сезон «Холостяка» с рэпером Тимати в главной роли. В отличие от пафоса шоу, статистика немного удручающая: ни одна из победительниц не стала законной супругой ни одного из участников…

Как сложилась судьба многочисленных героев нашумевшего телепроекта, рассказывает 5-tv.ru.

Футболист Евгений Левченко

Instagram @elevchenko

Украинский спортсмен Евгений Левченко первым осмелился вступить на съемочную площадку. После пары-тройки свиданий с эффектной блондинкой Олесей Ермаковой, футболист понял, что влюбился — окончательно и бесповоротно. Однако долгожданная свадьба так и не состоялась.

По завершении шоу селебрити какое-то время встречались, но затем решили разорвать отношения.

«Каждой сказке приходит конец. Вот и наши отношения с Олесей завершились. Основная причина — это расстояние. Жизнь в разных странах, постоянные перелеты и занятость оказались преградой для нас. Мы расстаемся без ссор, мирно, оставаясь друзьями», — делился Левченко с подписчиками в Facebook.

Впрочем, закоренелым холостяком Евгений не стал. Вскоре молодой человек сошелся с бывшей девушкой по имени Виктория, и пара отправилась жить в Нидерланды. В этом союзе у спортсмена родился сын Кий.

Бизнесмен Максим Чернявский

Instagram @max_la

Попытать счастье во втором сезоне захотел и экс-супруг Анны Седоковой, бизнесмен Максим Чернявский. Выбор невест был огромен: хочешь — озорная блондинка, хочешь — скромная шатенка. Последняя, к слову, и покорила сердце богача. Победительницей стала дочь военного Мария Дригола.

Правда, роман селебрити продлился чуть более полугода.

«Мы действительно хотели этих отношений. После проекта она даже прилетала ко мне в Лос-Анджелес, когда уже не надо было никому ничего доказывать. Просто в какой-то момент мы поняли, что поддерживать отношения на расстоянии крайне тяжело», — цитирует Чернявского »Вокруг. ТВ».

Вскоре бизнесмен стал ухаживать за победительницей конкурса «Мисс Россия — 2014» Дарьей Сидоровой, уроженкой Новосибирска. Модель родила любимому дочку. Сейчас семья проживает в Штатах.

Шоумен Тимур Батрутдинов

Instagram @timurbatrutdinov

Тимур Батрутдинов стал, пожалуй, самым популярным героем «Холостяка». А все потому, что в свои 43 года он так и не обрел семейное счастье. У шоумена было немало девушек, но ни одна не смогла добиться его расположения. Зрители искренне надеялись, что благодаря проекту артист, наконец, найдет свою «вторую половинку». Как выяснилось, напрасно.

В финале шоу Батрутдинов предпочел эффектной модели тихую студентку из Казани Дарью Канануху. Он подарил красавице кольцо, но свадьбы не случилось: спустя три месяца пара распалась. О причинах Тимур говорить не стал, но девушка утверждала, что всему виной осторожность бывшего любовника: он так и не предложил ей вместе жить.

Но страдания студентки длились недолго. Дарья вышла замуж за перспективного мужчину и подарила ему малыша. Тимур же, по-прежнему, завидный жених.

Певец Алексей Воробьев

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певец и актер Алексей Воробьев единственный из героев «Холостяка», кто посмел отказать всем претенденткам. При этом ничто не предвещало такого финала: артист, как положено, ходил на свидания, мило улыбался и «строил глазки». Однако когда встал выбор — Яна Аносова или Наталья Горожанова, — мягко «слился», заявив, что на дух не переносит ложь и неискренность, чем, по его словам, и веяло от модных красавиц.

Впрочем, и без них Воробьеву живется неплохо. В числе его любовниц были и певица Ирина Дубцова, и актриса Оксана Акиньшина и многие другие именитые персоны. Все эти романы также остались за плечами.

По слухам, расположения артиста смогла добиться лишь доктор превентивной и функциональной медицины, диетолог Наталья Зубарева. Есть предположение, что у пары, проживающей в Лос-Анджелесе, уже родился ребенок. Однако, как отмечает Teleprogramma.pro, сам Алексей никак не реагирует на эти новости.

Актер Илья Глинников

ТАСС / Новодережкин Антон

Звезда сериала «Интерны», актер Илья Глинников принял эстафету у Воробьева. Он был, пожалуй, самым романтичным и скромным героем за всю историю существования российского «Холостяка». Во время съемок постоянно краснел, бледнел, терялся — так сильно его переполняли чувства.

Финалисткой на этот раз стала модель Екатерина Никулина. Высокая блондинка окружила актера заботой и нежностью. Правда, роман этот так же, как и остальные, скоро завершился по обоюдному согласию.

«Дорогая инопланетянка (Обращение к Никулиной — Прим.ред.), прочитал твое интервью и вспомнил, как мы вместе гранат чистили, как в очках и банданах на 9 Мая смотрели салют на моей любимой крыше, как мы шли вперед под пристальным вниманием телекамер и становились сильнее. Хочу пожелать тебе найти себя и счастье», — лишь единожды прокомментировал это расставание Илья.

Чем сегодня живет актер — неизвестно. Глинников предпочитает молчать о делах на личном фронте.

Певец Егор Крид

Instagram @egorkreed

А вот молодого, богатого и перспективного певца Егора Крида победительница «Холостяка» — модель Дарья Клюкина — бросила сама. По завершении шоу девушка еще некоторое время отвечала на ухаживания потенциального жениха, но затем ушла к топ-менеджеру.

«Она была такой зайкой, девочкой из народа, очень простой и милой. Когда я увидел, что она говорит про других девочек, „подстилка для мужчин“ и все такое, я подумал: „Вау… Может, я ее какой-то другой знаю“», — недоумевал Крид.

А после и вовсе пришел к заключению, что девушке была важнее аудитория в Instagram, где та публиковала милые фото с артистом. На деле же, никаких чувств, скорее, не было.

Идею жениться Егор пока оставил. Однако продолжает заводить краткосрочные романы.

Стоматолог Антон Криворотов

Instagram @dr.krivorotov

Медик Антон Криворотов был единственным из всех участников, кто никогда не светился на телевидении и не жил на показ. Стоматолог был известен только в узких кругах, но все равно удостоился чести побывать на нашумевшем шоу.

Внимание холостяка на проекте сразу захватила знойная мулатка Барбара Пино. Антон признавался, что искренне полюбил красавицу. По окончании съемок пара проживала вместе еще около полугода. Дело близилось к свадьбе, но чуда так и не произошло.

О причинах расставания Криворотова и Пино сегодня говорить достаточно трудно. У каждого из бывших любовников — своя правда. Барбара обвиняла мужчину в многочисленных изменах и предательстве. Он же утверждал, что просто потерял интерес к некогда желанной особе.

В настоящее время Антон проживает в США и плотно занимается музыкой. Медик даже придумал себе сценический псевдоним Dr.Krivorotov, под которым около двух лет назад выпустил свой дебютный клип на композицию Monami.

Рэпер Тимати

РИА Новости / Евгения Новоженина

В восьмом сезоне «Холостяка» 25 красавиц боролись за сердце рэпера Тимати. Новость об участии музыканта в телешоу появилась через месяц после его расставания с Анастасией Решетовой — матерью его второго ребенка, сына Ратмира. Тимати признался, что пришел на шоу не для того, чтобы найти любовь.

«Я не пришел сюда „найти любовь“, это просто звучит пошло… <…> Я думаю, что это первый и последний телепроект, в котором вы сможете увидеть ретроспективу личного», — написал он на своей странице в Instagram.

Зрители сразу выбрали фаворитку телешоу — 22-летнюю Марию Вебер. Именно ей пророчили победу в «Холостяке» и сердце Тимати. Но в начале мая девушка выбыла из проекта. Также одним из лидеров была Алиса Грабова: она тоже не стала победительницей «Холостяка». В финальной серии рэпер выбрал 23-летнюю Екатерину Сафарову. Девушка с подросткового возраста живет в Испании. Тимати признался, что выбрал ее из-за прямолинейности и легкости, а Грабова, хоть и создавала впечатление идеального человека, оказалась для него «неразгаданным ребусом».

Рэпер успел съездить с Екатериной Сафаровой в отпуск, где познакомил ее с мамой Симоной и дочерью Алисой. Они впервые появились вместе на публике на премии Муз-ТВ 2021. Там же Тимати признался в любви Кате: Ксения Собчак спросила у него, влюблен ли он в девушку, и музыкант ответил: «Конечно!»

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