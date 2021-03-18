От донжуана до семьянина: Как Арнтгольц изменила звезду «Кухни» Богатырева

За романом одной из самых красивых пар отечественного кино Марка Богатырева и Ольги Арнтгольц поклонники, затаив дыхание, следят с 2018 года. Еще бы, ведь у обоих за спиной неоднократные романы и расставания, а Богатырев и вовсе заслужил репутацию донжуана. Однако рождение общего ребенка окончательно убедило фанатов обоих актеров, что их отношения — всерьез и надолго.

В активном поиске

В фильмографии Марка Богатырева более 20 ролей, однако настоящей звездой его сделало участие в мегапопулярном сериале «Кухня». На его съемках актер встретил и большую любовь — актрису Елену Подкаминскую. Их роман на экране плавно перетек в отношения в жизни. Актер признавался, что испытывал к партнерше по фильму «огромную влюбленность», а разрыв с Подкаминской впоследствии привел его к попытке суицида и реабилитации в психиатрической лечебнице.

Восстанавливать душевное равновесие Богатырев отправился на Алтай, взяв перерыв в работе. Оттуда актер вернулся набравшимся сил и готовым к встрече с новой любовью. Ею стала девушка по имени Надежда, сотрудница авиакомпании. Их отношения продлились целых три года, актер уже предложил избраннице переехать к нему и познакомил ее с родными. Мама Богатырева даже проговорилась СМИ, что молодые вот-вот распишутся. Однако после этого актер и девушка решили, что не подходят друг другу и расстались.

В одиночестве Богатырев пробыл недолго: его новой пассией стала студентка Высшей школы телевидения МГУ Екатерина Грудина. Влюбленных регулярно видели вместе на различных мероприятиях, а друзья Богатырева вновь начали поговаривать о грядущей свадьбе и называли девушку не иначе как невестой актера. Однако и эти отношения вскоре сошли на нет.

Пять лет брака, дочь и развод

Красавица Татьяна Арнгольц тоже никогда не страдала от отсутствия поклонников. Ее первой любовью стал актер Анатолий Руденко, правда, продлились эти отношения недолго. Как впоследствии признавался сам Руденко, он на тот момент был не готов к серьезным отношениям и решил расстаться с актрисой.

Следующий роман Арнтгольц с коллегой Иваном Жидковым завершился свадьбой и рождением дочери Марии. Однако спустя пять лет актеры расстались, по слухам, из-за профессиональной ревности Жидкова: Арнтгольц всегда была более востребована, чем он. Впрочем, ради общей дочери актеры поддерживают добрые отношения.

После развода с Жидковым актрису несколько раз видели в компании звезды сериала «Не родись красивой» Григория Антипенко. Однако Арнтгольц утверждала, что их связывают только дружеские отношения.

Счастливый финал

Знакомство Богатырева и Арнтгольц произошло на съемках сериала «Наживка для ангела», вышедшего на экраны в 2017 году. Сразу после этого появились слухи об отношениях актеров, хотя сами они долгое время отмалчивались и скрывали это. Только в 2018 году актеры стали намекать, что их связывает нечто большее, чем дружба и работа. Так, Богатырев опубликовал в соцсети фото актрисы с подписью: «Девушка задумала меня захомутать». При этом узнать на снимке Арнтгольц было сложно: она была в скрывающем прическу берете, черных очках, и частично закрывала лицо руками. А в декабре того же года актриса в беседе с журналистами призналась, что очень дорожит отношениями с Богатыревым. Потом актеры перестали скрывать отношения, стали выходить вдвоем в свет и официально признались, что отныне они вместе. Арнтгольц даже свозила возлюбленного в родной Калининград — познакомить с родителями, а в прошлом году актеры заключили брак.

«Был период, когда мне хотелось познавать женщин, но сейчас я определился со своей любовью, семьей. Это взрослое осознанное решение. Я как человек стал двигаться в сторону семьи, мужских поступков, ответственности. Мне это преобразование нравится», — признался Богатырев в одном из интервью.

Instagram @marchi25

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в семье известных актеров Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц родился сын. Для актера это первый ребенок, а у его супруги уже есть дочь Мария, рожденная в 2009 году в браке с актером Иваном Жидковым.