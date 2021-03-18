Автомобиль с телами двух взрослых и годовалого ребенка обнаружили в Туле

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 18 марта на улице Болдина.

Фото, видео: СК РФ; 5-tv.ru

Автомобиль с телами двух взрослых и годовалого ребенка обнаружили посреди Тулы. Как сообщает региональный Следственный комитет, инцидент произошел вечером 18 марта на улице Болдина.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты. Выясняются все обстоятельства случившегося. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются очевидцы происшествия, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным, следов насильственной смерти у погибших не обнаружено. Вполне возможно, что семья решила отдохнуть в авто после длительной поездки и задохнулась выхлопными газами.

СК РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина зарезал сестру на глазах у школьника в Подмосковье.

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